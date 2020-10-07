Через ремонт проспекту Волі частина лучан залишиться без води

У Луцьку в четвер, 17 червня, у зв’язку із заміною аварійної водопровідної мережі у рамках реконструкції проспекту Волі, із 9:00 до 20:00 не буде води в районі проспекту Волі у будинках від № 42 до № 70 (парна сторона).Про це йдеться на сайті Луцькради.Також водопостачання буде відсутнє у будинках на проспекті Волі, 43, 47, 49, вулиці Кременецькій, КП “Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги” і закладі дошкільної освіти №7.Тож комунальники перепрошують лучан за тимчасові незручності та рекомендують попередньо підготувати запаси питної води.