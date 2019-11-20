У Луцьку демонтують низку тимчасових споруд. ПЕРЕЛІК





Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Перелік адрес:



- вул. Даргомижського, навпроти закладу дошкільної освіти №5 (чотири гаражі, господарська споруда, огорожа);

- вул. Дубнівська, 12-а (дві металеві конструкції);

- вул. Ковельська, 6-б (два торгових павільйони);

- просп. Соборності, 20 (тимчасова споруда – кіоск);

- площа перед Луцьким замком (паркомат);

- Конструкції – абонентські скриньки (вулиці 8-го Березня, 36, В’ячеслава Хурсенка, 50, Євгена Сверстюка, 1, Коперника, 41, 49, 66, Лугова, 2, Паторжинського.



Також, на виконкомі Луцької міськради 16 червня прийняли рішення про впорядкування прибудинкових територій, згідно якого демонтажу підлягають різноманітні огорожі, стовпці, старі автомобільні шини, які знаходяться у дворах та вулицях міста.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку демонтують незаконно розміщених тимчасових споруд, металевих та дерев’яних конструкцій.Про це інформує департамент муніципальної варти Луцької міськради.Перелік адрес:- вул. Даргомижського, навпроти закладу дошкільної освіти №5 (чотири гаражі, господарська споруда, огорожа);- вул. Дубнівська, 12-а (дві металеві конструкції);- вул. Ковельська, 6-б (два торгових павільйони);- просп. Соборності, 20 (тимчасова споруда – кіоск);- площа перед Луцьким замком (паркомат);- Конструкції – абонентські скриньки (вулиці 8-го Березня, 36, В’ячеслава Хурсенка, 50, Євгена Сверстюка, 1, Коперника, 41, 49, 66, Лугова, 2, Паторжинського.Також, на виконкомі Луцької міськради 16 червня прийняли рішення про впорядкування прибудинкових територій, згідно якого демонтажу підлягають різноманітні огорожі, стовпці, старі автомобільні шини, які знаходяться у дворах та вулицях міста.

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