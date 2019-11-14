На Волині викрили банду рекетирів, якою із тюрми керував кримінальний авторитет

Організована злочинна група, яка займалось ситемними вимаганнями коштів та поширенням злочинного пливу в місцях позбавлення волі, постане перед судом.Виявили злочинну діяльність групи співробітники управління СБУ в області, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.У першій статті йдеться про вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, друга стаття – це встановлення або поширення злочинного впливу, вчинені повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань.Слідство встановило, що члени організованої злочинної групи у складі двох осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі, та трьох інших зловмисників, створили стійке угрупування та вчинили низку вимагань грошових коштів у мешканців Волинської області, що супроводжувалося систематичним психологічним тиском, застосуванням фізичного насильства до потерпілих та висловленням погроз насильством до них та їх близьких родичів, висловленням погроз заподіяння тяжких тілесних ушкоджень тощо.Задокументували кілька епізодів такої злочинної діяльності, коли потерпілі, під тиском, передавали членам злочинної групи гроші у великих розмірах, або перераховували їх на банківські картки.Спочатку куратор банди, який нині ув’язнений, підшуковував людей, з яких можна було вимагати гроші: це могли бути або неіснуючі борги, або нібито незаконна діяльність. Далі спільники, які перебували на волі, зустрічались з цими особами, залякували їх та вимагали грошей, при цьому постійно погрожуючи розправами над ними чи їх рідними. Через страх за своє життя й здоров’я люди віддавали кошти злочинцям.Також встановили, що керівник банди, який перебуває в місці позбавлення волі, здобув собі авторитет серед суб’єктів підвищеного злочинного впливу та мав широке коло кримінальних зв’язків.Саме він завдяки особистому авторитету в злочинному світі вжив скоординованих заходів впливу та забезпечував координацію протиправної діяльності, яка полягала у вимаганнях, тиску та психологічному насильству щодо мирних громадян. Крім того, він вирішував різні супечерки, які виникали між засудженими, впливав на прийняття рішень про необхідність покарання винуватців, організовував розподіл коштів та майна, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив на території Волинської області та в місцях позбавлення волі.Обвинувальний акт щодо всіх п’яти зловмисників наразі спрямували до суду.Двоє з підозрюваних у вимаганнях та поширенні злочинного впливу нині перебувають у місцях позбавлення волі. Ще трьох затримали і помістили під варту без права внесення застави.