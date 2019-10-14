Євро-2020: збірна України здобула перемогу у матчі з македонцями

Андрія Шевченка обіграли національну команду Північної Македонії. Зустріч на "Національному стадіоні" у Бухаресті завершилася з рахунком 2:1.



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"Синьо-жовті" провели ударний перший тайм. Уже в стартові 11 хвилин гри хороші моменти, щоб відкрити рахунок, мали Руслан Маліновський, Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук, але везіння в цих епізодах було на стороні суперника.



У середині другого тайму ще дві можливості відкрити рахунок не реалізував капітан українців. У першому випадку удар Ярмоленка заблокував захисник, а у другому - добре зіграв воротар збірної Північної Македонії Столе Дмитрієвськи.



Проте, на 29-й хвилині вінгера "Вест Хема" прорвало. Андрій на дальній стійці замкнув передачу від Олександра Караваєва після подачі кутового.



Через п'ять хвилин Яремчук зробив рахунок 2:0, реалізувавши вихід віч-на-віч з воротарем суперників після класного пасу Ярмоленка.



Другий тайм "синьо-жовті" почали дуже нервово, і на 57-й хвилині це відбилося на табло. Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику на Горана Пандева. Егзіян Аліоскі переграти Георгія Бущана з пенальті не зміг, але сам же добив м'яч у сітку після сейва воротаря "синьо-жовтих".



На 83-й хвилині Малиновський міг забивати третій м'яч, але і він не реалізував пенальті.



До слова, Україна набрала перші 3 очки і займає 3-тє місце в своїй групі. Австрія (3 бали і матч в запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч в запасі) — другі, Північна Македонія (0) — четверта.



В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020. У матчі другого туру групи C підопічніобіграли національну команду Північної Македонії. Зустріч на "Національному стадіоні" у Бухаресті завершилася з рахунком 2:1.Про це повідомляє "ТСН" "Синьо-жовті" провели ударний перший тайм. Уже в стартові 11 хвилин гри хороші моменти, щоб відкрити рахунок, малита, але везіння в цих епізодах було на стороні суперника.У середині другого тайму ще дві можливості відкрити рахунок не реалізував капітан українців. У першому випадку удар Ярмоленка заблокував захисник, а у другому - добре зіграв воротар збірної Північної МакедоніїПроте, на 29-й хвилині вінгера "Вест Хема" прорвало. Андрій на дальній стійці замкнув передачу від Олександра Караваєва після подачі кутового.Через п'ять хвилин Яремчук зробив рахунок 2:0, реалізувавши вихід віч-на-віч з воротарем суперників після класного пасу Ярмоленка.Другий тайм "синьо-жовті" почали дуже нервово, і на 57-й хвилині це відбилося на табло. Караваєв сфолив у власному штрафному майданчику на Горана Пандева. Егзіян Аліоскі переграти Георгія Бущана з пенальті не зміг, але сам же добив м'яч у сітку після сейва воротаря "синьо-жовтих".На 83-й хвилині Малиновський міг забивати третій м'яч, але і він не реалізував пенальті.До слова, Україна набрала перші 3 очки і займає 3-тє місце в своїй групі. Австрія (3 бали і матч в запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч в запасі) — другі, Північна Македонія (0) — четверта.В 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

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