У Польщі спіймали двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів





Як пoвідoмляє



Той автомобілем Renault Trafic на польських номерах віз сімох громадян Ірану. Усі вони, а це чоловіки віком від 20 до 37 років, не мали жодних документів, які б дозволяли в’їхати чи перебувати в Польщі. Виявилося, що перед цим вони перебували в тимчасовому притулку для нелегальних мігрантів у Литві й звідти вирушили далі.



Українцеві пред'явили звинувачення й він погодився на покарання, яке запропонувала прокуратура: 8 місяці в'язниці умовно з випробувальним терміном 2 роки та штраф у розмірі 5 тисяч злотих.



Ще одного українця за аналогічне правопорушення затримали в місцевості Мілево-Забельне також Підляського воєводства. Він віз автомобілем чотирьох сирійців-нелегалів: 36-річну жінку та її трьох дітей. Ті так само прибули з Литви, де перебували в притулку для нелегальних мігрантів.



Після затримання їх знову повернули до Литви. Українця ж взяли під тимчасовий арешт на 3 місяці. Йому пред'явили звинувачення в організації незаконної міграції, за що загрожує навіть до 5 років в'язниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадяни України попалися в Підляському воєводстві з нелегальними мігрантами в автомобілях.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт прикордонної служби Польщі, в місті Августів затримали 33-річного громадянина України.Той автомобілем Renault Trafic на польських номерах віз сімох громадян Ірану. Усі вони, а це чоловіки віком від 20 до 37 років, не мали жодних документів, які б дозволяли в’їхати чи перебувати в Польщі. Виявилося, що перед цим вони перебували в тимчасовому притулку для нелегальних мігрантів у Литві й звідти вирушили далі.Українцеві пред'явили звинувачення й він погодився на покарання, яке запропонувала прокуратура: 8 місяці в'язниці умовно з випробувальним терміном 2 роки та штраф у розмірі 5 тисяч злотих.Ще одного українця за аналогічне правопорушення затримали в місцевості Мілево-Забельне також Підляського воєводства. Він віз автомобілем чотирьох сирійців-нелегалів: 36-річну жінку та її трьох дітей. Ті так само прибули з Литви, де перебували в притулку для нелегальних мігрантів.Після затримання їх знову повернули до Литви. Українця ж взяли під тимчасовий арешт на 3 місяці. Йому пред'явили звинувачення в організації незаконної міграції, за що загрожує навіть до 5 років в'язниці.

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