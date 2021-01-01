Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах
Сьогодні, 17:27
Хлопець із Камінь-Каширського району, який вижив у смертельній аварії поблизу Луцька в селі Боголюби, перебуває лікарні. Підлітка прооперували сьогодні, 18 червня.
Про це розповів Суспільному заступник генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Попередньо, 15 червня, його доставили медики "швидкої" у важкому стані з політравмою, струсом та закритою черепно-мозковою травмою, до обласної дитячої лікарні.
"Буде сьогодні оперуватися. Він перебуває у відділенні дитячої ортопедо-травматології. Більше інформації про його здоров'я без дозволу батьків ми не можемо надавати", – зазначив медик.
Нагадаємо, смертельна аварія поблизу Луцька в селі Боголюби трапилася 15 червня. Двоє чоловіків – клірик Свято-Покровського храму архідиякон Роман (Ярослав Тюканька) та студент Волинської духовної семінарії Назарій (Назарій Мільковський) – загинули на місці події.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Суспільному заступник генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Попередньо, 15 червня, його доставили медики "швидкої" у важкому стані з політравмою, струсом та закритою черепно-мозковою травмою, до обласної дитячої лікарні.
"Буде сьогодні оперуватися. Він перебуває у відділенні дитячої ортопедо-травматології. Більше інформації про його здоров'я без дозволу батьків ми не можемо надавати", – зазначив медик.
Нагадаємо, смертельна аварія поблизу Луцька в селі Боголюби трапилася 15 червня. Двоє чоловіків – клірик Свято-Покровського храму архідиякон Роман (Ярослав Тюканька) та студент Волинської духовної семінарії Назарій (Назарій Мільковський) – загинули на місці події.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку попрощались із священником і семінаристом, які загинули у жахливій аварії в Боголюбах. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах
Сьогодні, 17:27
Повідомили, коли у центрі Луцька запрацює фонтан «Квітка»
Сьогодні, 16:45
З початку року більше сотні волинян змінили свої імена
Сьогодні, 16:30