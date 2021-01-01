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Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах

Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав у автотрощі в Боголюбах
Хлопець із Камінь-Каширського району, який вижив у смертельній аварії поблизу Луцька в селі Боголюби, перебуває лікарні. Підлітка прооперували сьогодні, 18 червня.

Про це розповів Суспільному заступник генерального директора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання" з хірургічної роботи Ігор Дородних.

Попередньо, 15 червня, його доставили медики "швидкої" у важкому стані з політравмою, струсом та закритою черепно-мозковою травмою, до обласної дитячої лікарні.

"Буде сьогодні оперуватися. Він перебуває у відділенні дитячої ортопедо-травматології. Більше інформації про його здоров'я без дозволу батьків ми не можемо надавати", – зазначив медик.

Нагадаємо, смертельна аварія поблизу Луцька в селі Боголюби трапилася 15 червня. Двоє чоловіків – клірик Свято-Покровського храму архідиякон Роман (Ярослав Тюканька) та студент Волинської духовної семінарії Назарій (Назарій Мільковський)загинули на місці події.

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Теги: Боголюби, аварія, хлопець, стан, лікарня
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