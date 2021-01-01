Індійський штам коронавірусу домінує по всьому світу - ВООЗ
Сьогодні, 08:23
За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми.
Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, стає домінантним по всьому світу.
Про це заявила на брифінгу головний науковий співробітник Всесвітньої огранізації здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан, - пише "УНІАН".
"Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що легше передається від людини до людини", - сказала Свамінатан.
Дельта-варіант коронавірусу - індійський штам, який почав поширюватися по всьому світу після пануючого у Великобританії британського штаму (альфа-варіант). Цей тип вірусу був виявлений більш ніж в 80 країнах світу і продовжує мутувати в міру поширення.
За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми, але для підтвердження цих припущень необхідні додаткові дослідження.
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Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, стає домінантним по всьому світу.
Про це заявила на брифінгу головний науковий співробітник Всесвітньої огранізації здоров'я (ВООЗ) Сум'я Свамінатан, - пише "УНІАН".
"Цей варіант стає домінантним по всьому світу у зв'язку з тим, що легше передається від людини до людини", - сказала Свамінатан.
Дельта-варіант коронавірусу - індійський штам, який почав поширюватися по всьому світу після пануючого у Великобританії британського штаму (альфа-варіант). Цей тип вірусу був виявлений більш ніж в 80 країнах світу і продовжує мутувати в міру поширення.
За даними ВООЗ, дельта-варіант коронавірусу виявився на 60% активнішим ніж альфа-штам. Він також викликає більш важкі симптоми, але для підтвердження цих припущень необхідні додаткові дослідження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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