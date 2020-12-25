На Донбасі бойовики обстілюють українських військових та мінують територію
21 червень, 23:34
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, порушуючи режим припинення вогню.
Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 21 червня 2021 року.
Від початку цієї доби зафіксовано 3 таких порушення. Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 1 гектара території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 21 червня 2021 року.
Від початку цієї доби зафіксовано 3 таких порушення. Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 1 гектара території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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