На Донбасі бойовики обстілюють українських військових та мінують територію

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи, порушуючи режим припинення вогню.Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17:00 21 червня 2021 року.Від початку цієї доби зафіксовано 3 таких порушення. Поблизу Красногорівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.Неподалік Гнутового противник здійснив обстріл із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.У районі населеного пункту Залізне ворог здійснив дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.В районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували близько 1 гектара території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети. Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.