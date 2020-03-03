У Луцьку завершився чемпіонат з легкої атлетики: назвали переможців та призерів. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та командний чемпіонат України з багатоборства, який проходив на стадіоні "Авангард" протягом 18-20 червня 2021 року.
Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На фінальні відбіркові змагання перед Олімпійськими іграми у Токіо прибули 500 спортсменів з 25 регіонів України та 1 спортсмен з Білорусі, які змагалися за право представляти Україну на наймасштабніших міжнародних іграх.
Уже в перший день золоту медаль здобула Ірина Климець у дисципліні метання молота, з результатом 69.00. Зазначимо, що волинська легкоатлетка уже кваліфікувалася на Олімпіаду в Токіо, здобувши іменну олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу в місті Доха в Катарі у 2019 році. Тренують чемпіонку Черкашин Р.Є. та Чмир Я.В.
Чемпіоном України у бігові на 800 метрів став Євген Гуцол, подолавши дистанцію за час 1:47.83. Легкоатлет має шанс поборотися за місце в національній збірній, взявши участь в чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з бігу на 10 км, які відбудуться 26 червня у Боснії і Герцоговині. Тренери Вегнер О.А. та Пилипей Л.П.
Срібним призером став Ерік Костриця у бігові на 200 м. Тренують спортсмена Вегнер О.А. та Вегнер О.І. Бронзові місця посіли Данило Даниленко у бігові 400 м, тренують призера Вегнер О.І., Рябченюк А.В. і Басенко С.В. та Борис Глушко у метанні списа, тренери Сахарук В.І. та Черкашин Р.Є.
Зауважимо, що Данило Даниленко також здобув іменну олімпійську ліцензію та може взяти участь в Олімпійських іграх в естафетному бігові на 400 м.
Ще раніше іменні олімпійські ліцензії здобули Іван Банзерук та Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі.
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Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
На фінальні відбіркові змагання перед Олімпійськими іграми у Токіо прибули 500 спортсменів з 25 регіонів України та 1 спортсмен з Білорусі, які змагалися за право представляти Україну на наймасштабніших міжнародних іграх.
Уже в перший день золоту медаль здобула Ірина Климець у дисципліні метання молота, з результатом 69.00. Зазначимо, що волинська легкоатлетка уже кваліфікувалася на Олімпіаду в Токіо, здобувши іменну олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу в місті Доха в Катарі у 2019 році. Тренують чемпіонку Черкашин Р.Є. та Чмир Я.В.
Чемпіоном України у бігові на 800 метрів став Євген Гуцол, подолавши дистанцію за час 1:47.83. Легкоатлет має шанс поборотися за місце в національній збірній, взявши участь в чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з бігу на 10 км, які відбудуться 26 червня у Боснії і Герцоговині. Тренери Вегнер О.А. та Пилипей Л.П.
Срібним призером став Ерік Костриця у бігові на 200 м. Тренують спортсмена Вегнер О.А. та Вегнер О.І. Бронзові місця посіли Данило Даниленко у бігові 400 м, тренують призера Вегнер О.І., Рябченюк А.В. і Басенко С.В. та Борис Глушко у метанні списа, тренери Сахарук В.І. та Черкашин Р.Є.
Зауважимо, що Данило Даниленко також здобув іменну олімпійську ліцензію та може взяти участь в Олімпійських іграх в естафетному бігові на 400 м.
Ще раніше іменні олімпійські ліцензії здобули Іван Банзерук та Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі.
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