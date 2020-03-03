У Луцьку завершився чемпіонат з легкої атлетики: назвали переможців та призерів. ФОТО

У Луцьку завершився чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та командний чемпіонат України з багатоборства, який проходив на стадіоні "Авангард" протягом 18-20 червня 2021 року.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.На фінальні відбіркові змагання перед Олімпійськими іграми у Токіо прибули 500 спортсменів з 25 регіонів України та 1 спортсмен з Білорусі, які змагалися за право представляти Україну на наймасштабніших міжнародних іграх.Уже в перший день золоту медаль здобулаь у дисципліні метання молота, з результатом 69.00. Зазначимо, що волинська легкоатлетка уже кваліфікувалася на Олімпіаду в Токіо, здобувши іменну олімпійську ліцензію на чемпіонаті світу в місті Доха в Катарі у 2019 році. Тренують чемпіонкутаЧемпіоном України у бігові на 800 метрів став, подолавши дистанцію за час 1:47.83. Легкоатлет має шанс поборотися за місце в національній збірній, взявши участь в чемпіонаті Асоціації балканських легкоатлетичних федерацій з бігу на 10 км, які відбудуться 26 червня у Боснії і Герцоговині. ТренеритаСрібним призером ставу бігові на 200 м. Тренують спортсмена Вегнер О.А. таБронзові місця посілиу бігові 400 м, тренують призера Вегнер О.І.,тау метанні списа, тренеритаЗауважимо, що Данило Даниленко також здобув іменну олімпійську ліцензію та може взяти участь в Олімпійських іграх в естафетному бігові на 400 м.Ще раніше іменні олімпійські ліцензії здобулита Марія Сахарук (Філюк) у спортивній ходьбі.