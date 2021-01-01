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Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України

Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України
У Дніпрі з 16 по 19 червня 2021 року проходив чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів.

На змаганнях волинські плавці показали високу майстерність та здобули 2 срібні медалі, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністраці.

Зокрема, Ілля Петрочук на спринтерській дистанції 100 м вільним стилем фінішував другим. Тренують призера Сологуб Олександр та Самчук Володимир.

Нікіта Павлов у фінальному запливі "А" на дистанції 200 м брасом показав другий результат тренують спортсмена тренери - викладачі Корець Олесь та Самчук Володимир. Обидва плавці є учнями СДЮСШОР Луцької міської ради.

Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України
Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України

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Теги: спорт, Волинь, чемпіонат, медалі
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