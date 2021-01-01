Волинські плавці здобули 2 срібні медалі на чемпіонаті України
Сьогодні, 16:34
У Дніпрі з 16 по 19 червня 2021 року проходив чемпіонат України з плавання серед молоді та юніорів.
На змаганнях волинські плавці показали високу майстерність та здобули 2 срібні медалі, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністраці.
Зокрема, Ілля Петрочук на спринтерській дистанції 100 м вільним стилем фінішував другим. Тренують призера Сологуб Олександр та Самчук Володимир.
Нікіта Павлов у фінальному запливі "А" на дистанції 200 м брасом показав другий результат тренують спортсмена тренери - викладачі Корець Олесь та Самчук Володимир. Обидва плавці є учнями СДЮСШОР Луцької міської ради.
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На змаганнях волинські плавці показали високу майстерність та здобули 2 срібні медалі, - інформує Управління у справах молоді та спорту облдержадміністраці.
Зокрема, Ілля Петрочук на спринтерській дистанції 100 м вільним стилем фінішував другим. Тренують призера Сологуб Олександр та Самчук Володимир.
Нікіта Павлов у фінальному запливі "А" на дистанції 200 м брасом показав другий результат тренують спортсмена тренери - викладачі Корець Олесь та Самчук Володимир. Обидва плавці є учнями СДЮСШОР Луцької міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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