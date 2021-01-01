Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 23 червня





Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-35°.



У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 33-35°

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 23 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.Про це йдеться на сайті волинського гідрометцентру.Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-35°.У Луцьку завтра, у середу, за прогнозами метеорологів, також очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 33-35°

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