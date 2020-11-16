У Туреччині внаслідок катання на гідроциклах загинув український турист





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Інформують, що 28-річний Віталій Галушко орендував гідроцикл неподалік 5-зіркового готелю в місті Кемер, що біля Анталії. Подробиць інциденту ЗМІ не уточнили, наразі відомо, що гідроцикли зіткнулися у морі, після чого українець впав у воду та втратив свідомість.



Рятувальники терміново дістали постраждалого з води, чоловіка доправили у найближчу приватну клініку. Але лікарям не допомогли врятувати туриста. Тіло відправили до моргу Кемерської державної лікарні.



На місці події працювало командування берегової охорони. Наразі турецька прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.



МЗС України наразі не коментувало інцидент.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині у вівторок, 22 червня, внаслідок зіткнення гідроциклів загинув громадянин України.Про це повідомляє Zaxid.net з посиланням на видання Hurriyet.Інформують, що 28-річнийорендував гідроцикл неподалік 5-зіркового готелю в місті Кемер, що біля Анталії. Подробиць інциденту ЗМІ не уточнили, наразі відомо, що гідроцикли зіткнулися у морі, після чого українець впав у воду та втратив свідомість.Рятувальники терміново дістали постраждалого з води, чоловіка доправили у найближчу приватну клініку. Але лікарям не допомогли врятувати туриста. Тіло відправили до моргу Кемерської державної лікарні.На місці події працювало командування берегової охорони. Наразі турецька прокуратура розпочала розслідування цього інциденту.МЗС України наразі не коментувало інцидент.

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