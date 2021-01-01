Мирні протести під вікнами батюшки: громада села на Волині два роки конфліктує з їх колишнім священником.ВІДЕО





І хоч у тамтешньому храмі вже понад два роки править інший священник, його попередник і досі мешкає у церковній хаті і відмовляється її звільняти. Натомість позивається за майно у суді, але судові засідання свідомо ігнорує, кажуть віряни. Тому час до часу під вікнами конфліктної нерухомості, яку самі ж утримують та оплачують, вони влаштовують мирні протести.



Чи домоглися бажаного цього разу – дивіться у сюжеті



Обідня пора, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в селі Шепель завершилася служба Божа. Однак прихожани йдуть не по домівках, а на акцію протесту. Її об’єкт – священник Микола Іллюк, який служив тут 26 років. Та, коли громада уволила перейти до ПЦУ, змінювати конфесію панотець відмовився. І цього люди батюшці не пробачили.



Тому двері храму перед священником паства зачинила, а от виселити з церковної хати не змогла. Дискусій зі своїми колишніми прихожанами батюшка не вів, а відразу подав до суду два позови: про незаконність переходу громади до іншої конфесії, а ще про своє право мешкати у церковній хаті: мовляв, і надалі служить тутешньому люду, хоч і меншій частині громади.



Сам до суду подав і сам же до нього не з’являється, розповідають люди. Відтак судова катавасія тягнеться більше двох років.



Майже 20 років церковний дім утримують віряни: ремонтують, сплачують комунальні послуги. Запевняють: зла на панотця не тримають, але з приходської хати просять виїхати. З цією вимогою під цю саму хату і прийшли. Та до протестувальників ніхто не вийшов. І не відчинив.



Люди запевняють, священника безхатьком не роблять. У панотця нібито є власний будинок, в якому він і править для двох десятків тутешніх селян.



Домагатися результату віряни не припинятимуть. Кажуть, що наступний протест влаштують під стінами суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще у 2019-му тутешня релігійна громада переважною більшістю перейшла до УПЦ. Процес цей відбувся доволі мирно. Прохали віряни і свого панотця змінити юрисдикцію. Але, той відмовився.І хоч у тамтешньому храмі вже понад два роки править інший священник, його попередник і досі мешкає у церковній хаті і відмовляється її звільняти. Натомість позивається за майно у суді, але судові засідання свідомо ігнорує, кажуть віряни. Тому час до часу під вікнами конфліктної нерухомості, яку самі ж утримують та оплачують, вони влаштовують мирні протести.Чи домоглися бажаного цього разу – дивіться у сюжеті 12 каналу Обідня пора, у храмі Успіння Пресвятої Богородиці в селі Шепель завершилася служба Божа. Однак прихожани йдуть не по домівках, а на акцію протесту. Її об’єкт – священник, який служив тут 26 років. Та, коли громада уволила перейти до ПЦУ, змінювати конфесію панотець відмовився. І цього люди батюшці не пробачили.Тому двері храму перед священником паства зачинила, а от виселити з церковної хати не змогла. Дискусій зі своїми колишніми прихожанами батюшка не вів, а відразу подав до суду два позови: про незаконність переходу громади до іншої конфесії, а ще про своє право мешкати у церковній хаті: мовляв, і надалі служить тутешньому люду, хоч і меншій частині громади.Сам до суду подав і сам же до нього не з’являється, розповідають люди. Відтак судова катавасія тягнеться більше двох років.Майже 20 років церковний дім утримують віряни: ремонтують, сплачують комунальні послуги. Запевняють: зла на панотця не тримають, але з приходської хати просять виїхати. З цією вимогою під цю саму хату і прийшли. Та до протестувальників ніхто не вийшов. І не відчинив.Люди запевняють, священника безхатьком не роблять. У панотця нібито є власний будинок, в якому він і править для двох десятків тутешніх селян.Домагатися результату віряни не припинятимуть. Кажуть, що наступний протест влаштують під стінами суду.

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