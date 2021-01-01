У Луцьку з'явиться новий сквер





Про це йшлося на сесії міської ради 23 червня, - пише



Комунальному підприємству «Парки та сквери міста Луцька» затвердили проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на проспекті Відродження площею 0,7412 га для влаштування та обслуговування скверу.



Наразі розробляють проєкт на капітальний ремонт і реконструкцію скверу. У липні оголосять тендер і розпочнуть роботи.

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