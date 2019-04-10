Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 17:15
Співробітники Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області під час санкціонованого обшуку у помешканні 28-річного жителя району вилучили дві гладкоствольні мисливські рушниці та 75 набоїв калібру 16 мм.
Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Також під час обшуку вилучили подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу на «канабіс», та пристрій для куріння. Рушниці не зареєстровані у встановленому у законом порядку.
Усе вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
Триває досудове слідство за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Також під час обшуку вилучили подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу на «канабіс», та пристрій для куріння. Рушниці не зареєстровані у встановленому у законом порядку.
Усе вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.
Триває досудове слідство за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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