вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО

Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
Співробітники Камінь-Каширського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області під час санкціонованого обшуку у помешканні 28-річного жителя району вилучили дві гладкоствольні мисливські рушниці та 75 набоїв калібру 16 мм.

Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Також під час обшуку вилучили подрібнену речовину рослинного походження, ззовні схожу на «канабіс», та пристрій для куріння. Рушниці не зареєстровані у встановленому у законом порядку.

Усе вилучене направлять до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення відповідних експертиз.

Триває досудове слідство за ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: обшуки, поліція, наркотики, зброя, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Сьогодні, 18:04
Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт
Сьогодні, 17:44
Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 17:15
На Волині вперше провели складні операції пацієнтам, що мали вади серця. ФОТО
Сьогодні, 16:40
У Рівному блогерка оголилась в тролейбусі на очах у пасажирів: кондукторка викликала поліцію
Сьогодні, 16:17
Схожі новини
Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом Вибухівка, наркоторговці і обшуки: як на Волині минув рейд містом
10 квітень, 2019, 14:59
У Києві ліквідували наркобанду, у складі якої були поліцейські У Києві ліквідували наркобанду, у складі якої були поліцейські
06 вересень, 2016, 23:28
У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами У волинянина вилучили зброю та боєприпаси: йому «світить» до семи років за ґратами
02 червень, 18:30
Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї Волинянину «світить» до семи років ув'язнення за незаконне зберігання зброї
17 травень, 14:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Луцького замку з'їхалися майже пів сотні художників з різних міст України. ФОТО
Сьогодні, 18:33
 0
Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Сьогодні, 18:04
 0
Лучанин через несплату аліментів на дітей потрапив під арешт
Сьогодні, 17:44
 0
Зброя, боєприпаси, наркотики: у волинянина вдома під час обшуку знайшли заборонені предмети. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
На Волині вперше провели складні операції пацієнтам, що мали вади серця. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8