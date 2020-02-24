«Луцькводоканал» придбав сучасні автомобілі. ФОТО

Автопарк підприємства КП “Луцькводоканал” поповнився новою техніко.Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.Директор підприємствазауважив, що, на жаль, більшість транспорту на підприємстві технічно і морально застаріли. За його словами, автомобілі ГАЗ 53, ГАЗ 66, трактори МТЗ та інші, якими користувалися працівники, часто виходять з ладу, витрачають багато палива та є малоефективними.“Півтора року тому ми прийняли рішення оновлювати автопарк. За цей час придбали сучасний трактор-екскаватор JCB, який за ефективністю замінює сім старих МТЗ. Придбали два вантажні мікроавтобуси Citroen. Один з них нині перевозить аварійну бригаду, в іншому — встановлено мобільну промивочну установку для очистки каналізаційних мереж від засмічення. У нас щодня більше тридцяти таких заявок”, - додав він.Також придбали два пікапи на базі ISUZU, які дають можливість перевозити мобільне обладнання для виконання різного роду робіт. За словами Віктора Гуменюка, ці спеціальні установки два працівника можуть легко завантажити в автомобіль, перевезти у необхідне місце та ліквідувати аварійну ситуацію. Раніше для цього необхідно було задіювати вантажні автомобілі, додаткову спецтехніку. Зараз же це дає економію коштів, підвищує ефективність роботи та полегшує роботу працівникам.Придбали й автомобіль Renault Dokker. Цей автомобіль використовується як мобільна лабораторія, де працівники можуть виїхати на те чи інше підприємство, житловий будинок, взяти проби води чи стоків.Міський головазауважив, що оновлення техніки - важливий момент в покращенні ефективності роботи КП “Луцькводоканал”.“Наявні автомобілі морально і технічно застарілі, адже виготовлені ще у 70-х роках минулого століття. Автомобілі ГАЗ мають витрату палива більше 40 літрів на 100 кілометрів шляху. Нові ж - економічніші у чотири рази. Часто ті старі машини ламалися і не могли доїхати до місця аварійної ситуації. Працівники намагалися підтримувати їх у робочому стані, але вони вже давно відпрацювали свій ресурс. Нова ж техніка, окрім економічної складової, дає можливість оперативніше реагувати на виклики. Нові пікапи мають все необхідне обладнання, дають можливість швидко доїхати у зазначене місце, навіть якщо воно знаходиться у важкодоступній місцевості, зокрема, це стосується артезіанських свердловин.Також ці всі транспортні засоби й мобільні установки значно полегшують роботу персоналу, який менш втомлюється. І це теж дуже важливо.Ми продовжимо оновлювати техніку. У найближчий рік придбаємо ще одинадцять автомобілів. Старі ГАЗ продамо, адже їх використання є дуже дорогим”, - зазначив він.