вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО

У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО
У Володимирі-Волинському встановлюють дитячий майданчик у парку, що на річці Риловиця. У парку над монтажем конструкцій трудяться працівники столичної фірми-підрядника.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Як обіцяють підрядники, монтаж усіх елементів дитячого майданчика буде завершено у п’ятницю, 25 травня, а у суботу конструкцію укріплюватимуть бетоном. Після того, як бетон застигне, а на це, як передбачається, піде три дні, майданчик зможе приймати перших маленьких відвідувачів.

Новий дитячий майданчик включає ігровий комплекс у формі корабля, а також карусель і різні гойдалки. Окрім цього, на майданчику встановлять лавочки та смітники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир-Волинський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Волинське місто отримало з держбюджету 20 мільйонів на стадіон
Сьогодні, 01:13
Французькі вболівальники пропустили матч збірної, бо перепутали Будапешт і Бухарест
Сьогодні, 00:15
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Саджанці, велопарковка, хвіртка і тример: на Волині судили злодія «широкого профілю»
24 червень, 23:34
Схожі новини
Волинянин обікрав пенсіонерку Волинянин обікрав пенсіонерку
17 червень, 20:42
200 волинян взяли в руки автомати та вправлялися в стрільбі. ВІДЕО 200 волинян взяли в руки автомати та вправлялися в стрільбі. ВІДЕО
22 травень, 05:27
Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі Повідомили графік «літнього» закриття дитсадків у Володимирі
21 травень, 22:59
У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка У місті на Волині в парку біля школи знайшли тіло чоловіка
19 травень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Волинське місто отримало з держбюджету 20 мільйонів на стадіон
Сьогодні, 01:13
 0
Французькі вболівальники пропустили матч збірної, бо перепутали Будапешт і Бухарест
Сьогодні, 00:15
 0
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Саджанці, велопарковка, хвіртка і тример: на Волині судили злодія «широкого профілю»
24 червень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8