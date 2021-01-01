У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО
Сьогодні, 02:16
У Володимирі-Волинському встановлюють дитячий майданчик у парку, що на річці Риловиця. У парку над монтажем конструкцій трудяться працівники столичної фірми-підрядника.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Як обіцяють підрядники, монтаж усіх елементів дитячого майданчика буде завершено у п’ятницю, 25 травня, а у суботу конструкцію укріплюватимуть бетоном. Після того, як бетон застигне, а на це, як передбачається, піде три дні, майданчик зможе приймати перших маленьких відвідувачів.
Новий дитячий майданчик включає ігровий комплекс у формі корабля, а також карусель і різні гойдалки. Окрім цього, на майданчику встановлять лавочки та смітники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті міської ради.
Як обіцяють підрядники, монтаж усіх елементів дитячого майданчика буде завершено у п’ятницю, 25 травня, а у суботу конструкцію укріплюватимуть бетоном. Після того, як бетон застигне, а на це, як передбачається, піде три дні, майданчик зможе приймати перших маленьких відвідувачів.
Новий дитячий майданчик включає ігровий комплекс у формі корабля, а також карусель і різні гойдалки. Окрім цього, на майданчику встановлять лавочки та смітники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Волинське місто отримало з держбюджету 20 мільйонів на стадіон
Сьогодні, 01:13
25 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Саджанці, велопарковка, хвіртка і тример: на Волині судили злодія «широкого профілю»
24 червень, 23:34