У Володимирі монтують дитячий майданчик у парку біля річки. ФОТО

У Володимирі-Волинському встановлюють дитячий майданчик у парку, що на річці Риловиця. У парку над монтажем конструкцій трудяться працівники столичної фірми-підрядника.Про це йдеться на сайті міської ради.Як обіцяють підрядники, монтаж усіх елементів дитячого майданчика буде завершено у п’ятницю, 25 травня, а у суботу конструкцію укріплюватимуть бетоном. Після того, як бетон застигне, а на це, як передбачається, піде три дні, майданчик зможе приймати перших маленьких відвідувачів.Новий дитячий майданчик включає ігровий комплекс у формі корабля, а також карусель і різні гойдалки. Окрім цього, на майданчику встановлять лавочки та смітники.