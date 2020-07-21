На Дніпропетровщині чоловік «замінував» автостанцію, аби його кохана не змогла виїхати з міста
Сьогодні, 04:11
У Тернівці Дніпропетровської області поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про неправдиве замінування автостанції.
Повідомлення про мінування автостанції міста Тернівки надійшло до поліції 24 червня о 14:21, йдеться на сайті ГУНП у Дніпропетровській області.
Так, після сварки з дівчиною зловмисник вирішив повідомити про закладену вибухівку у приміщенні станції, аби завадити її від’їзду з міста. Чоловік вимагав вивести людей з приміщення та зупинити відправлення автобусів. На місце події негайно прибули всі екстрені служби міста: поліція, невідкладна медична допомога, ДСНС, а також працівники вибухотехнічної служби із собакою.
На час обстеження з автостанції евакуювали всіх осіб. Жодних небезпечних чи підозрілих предметів в приміщенні та на території автостанції виявлено не було.
На встановлення та затримання зловмисника було орієнтовано весь особовий склад відділення поліції №1 Павлоградського районного відділу поліції. Впродовж години правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що чоловік здійснив дзвінок до поліції з мобільного телефона перехожого, котрий потім повернув та пішов у невідомому напрямку.
Наразі його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, після чого слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.
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Повідомлення про мінування автостанції міста Тернівки надійшло до поліції 24 червня о 14:21, йдеться на сайті ГУНП у Дніпропетровській області.
Так, після сварки з дівчиною зловмисник вирішив повідомити про закладену вибухівку у приміщенні станції, аби завадити її від’їзду з міста. Чоловік вимагав вивести людей з приміщення та зупинити відправлення автобусів. На місце події негайно прибули всі екстрені служби міста: поліція, невідкладна медична допомога, ДСНС, а також працівники вибухотехнічної служби із собакою.
На час обстеження з автостанції евакуювали всіх осіб. Жодних небезпечних чи підозрілих предметів в приміщенні та на території автостанції виявлено не було.
На встановлення та затримання зловмисника було орієнтовано весь особовий склад відділення поліції №1 Павлоградського районного відділу поліції. Впродовж години правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Поліцейські встановили, що чоловік здійснив дзвінок до поліції з мобільного телефона перехожого, котрий потім повернув та пішов у невідомому напрямку.
Наразі його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, після чого слідчим за узгодженням з місцевою прокуратурою чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).
Тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу.
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