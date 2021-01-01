вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 26 червня

Курс валют у Луцьку на 26 червня
Курс долара у Луцьку станом на 26 червня 2021 року такий: купівля – 27.234, а продаж – 27.516.

Євро при купівлі становить – 32.425, продажу – 32.925

Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.386.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.872, продаж – 7.358.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс гривні, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Де на Волині дозволили купатися, а де це – небезпечно
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди
Сьогодні, 10:35
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:37
Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
Рятувальники провели рейди пляжами Волині: чи виявили порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 23 червня Курс валют у Луцьку на 23 червня
23 червень, 09:18
Курс валют у Луцьку станом на 14 червня Курс валют у Луцьку станом на 14 червня
14 червень, 09:27
Курс валют у Луцьку на 12 червня Курс валют у Луцьку на 12 червня
12 червень, 09:30
Курс валют у Луцьку на 4 червня Курс валют у Луцьку на 4 червня
04 червень, 09:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через негоду в Україні затримуються 2 волинські поїзди
Сьогодні, 10:35
 0
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:37
 0
Ковідка статистика: повідомили, скільки нових заражених виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:59
 0
Рятувальники провели рейди пляжами Волині: чи виявили порушення. ВІДЕО
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8