Курс валют у Луцьку на 26 червня





Євро при купівлі становить – 32.425, продажу – 32.925



Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.386.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.872, продаж – 7.358.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 26 червня 2021 року такий: купівля – 27.234, а продаж – 27.516.Євро при купівлі становить – 32.425, продажу – 32.925Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.386.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.872, продаж – 7.358.

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