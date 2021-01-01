Курс валют у Луцьку на 26 червня
Сьогодні, 09:37
Курс долара у Луцьку станом на 26 червня 2021 року такий: купівля – 27.234, а продаж – 27.516.
Євро при купівлі становить – 32.425, продажу – 32.925
Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.386.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.872, продаж – 7.358.
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Євро при купівлі становить – 32.425, продажу – 32.925
Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.386.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.872, продаж – 7.358.
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