Екснападник «Волині» підсилив клуб Першої ліги
Сьогодні, 18:04
Склад житомирського «Полісся» підсилили троє футболістів, серед яких є колишній гравець луцької "Волині".
Про це йдеться на сайті житомирського клубу.
Новачками "Полісся" стали Юрій Коломоєць, Ілля Чередниченко та Владислав Огіря.
Нападник Юрій Коломоєць - вихованець футбольної школи «Кривбаса».
З 2007 до 2010 захищав кольори «Кривбаса». У 2010 році криворізький «Гірник» узяв футболіста до себе в оренду, а згодом Юрій уклав із «гірниками» повноцінний контракт.
Узимку 2013 року перейшов в «Олександрію». Один із лідерів Першої ліги, який лише влітку вилетів із Вищого дивізіону, підібрав одного з найкращих бомбардирів третього дивізіону. У сезоні 2012/13 з олександрійцями Коломоєць ставав бронзовим призером Першої ліги, потім його команда послідовно завоювала срібло (2013/14) і золото (2014/15), оформивши повернення у Прем'єр-лігу. 19 липня 2015 року в першому турі чемпіонату України 2015/16 у грі проти донецького «Шахтаря» Коломоєць дебютував у Прем'єр-лізі.
Опісля Юрій грав у чемпіонатах Угорщини та Естонії, а згодом повернувся в Україну.
У березні Коломоєць поповнив склад до «Волині». У складі луцької команди Юрій провів 12 матчів, відзначившись однієї результативною передачею.
Футболіст виступав за такі професійні клуби: «Кривбас», «Гірник», «Олександрія», «Ворскла», «Левадія», «Волинь». Викликався до табору національної збірної України, за яку дебютував 10 листопада 2017 року у матчі проти збірної Словаччини.
Юрій Коломоєць захищатиме кольори житомирського «Полісся» в сезоні 2021/2022.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті житомирського клубу.
Новачками "Полісся" стали Юрій Коломоєць, Ілля Чередниченко та Владислав Огіря.
Нападник Юрій Коломоєць - вихованець футбольної школи «Кривбаса».
З 2007 до 2010 захищав кольори «Кривбаса». У 2010 році криворізький «Гірник» узяв футболіста до себе в оренду, а згодом Юрій уклав із «гірниками» повноцінний контракт.
Узимку 2013 року перейшов в «Олександрію». Один із лідерів Першої ліги, який лише влітку вилетів із Вищого дивізіону, підібрав одного з найкращих бомбардирів третього дивізіону. У сезоні 2012/13 з олександрійцями Коломоєць ставав бронзовим призером Першої ліги, потім його команда послідовно завоювала срібло (2013/14) і золото (2014/15), оформивши повернення у Прем'єр-лігу. 19 липня 2015 року в першому турі чемпіонату України 2015/16 у грі проти донецького «Шахтаря» Коломоєць дебютував у Прем'єр-лізі.
Опісля Юрій грав у чемпіонатах Угорщини та Естонії, а згодом повернувся в Україну.
У березні Коломоєць поповнив склад до «Волині». У складі луцької команди Юрій провів 12 матчів, відзначившись однієї результативною передачею.
Футболіст виступав за такі професійні клуби: «Кривбас», «Гірник», «Олександрія», «Ворскла», «Левадія», «Волинь». Викликався до табору національної збірної України, за яку дебютував 10 листопада 2017 року у матчі проти збірної Словаччини.
Юрій Коломоєць захищатиме кольори житомирського «Полісся» в сезоні 2021/2022.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Екснападник «Волині» підсилив клуб Першої ліги
Сьогодні, 18:04
Скільки коштує розмитнити «євробляху». ВІДЕО
Сьогодні, 17:23
В центрі Санкт-Петербурга грав гімн України. ВІДЕО
Сьогодні, 16:42
«Волинь» отримала нового головного тренера
Сьогодні, 16:01
Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник
Сьогодні, 15:20