Склад житомирського «Полісся» підсилили троє футболістів, серед яких є колишній гравець луцької "Волині".Про це йдеться на сайті житомирського клубу.Новачками "Полісся" стали Юрій Коломоєць, Ілля Чередниченко та Владислав Огіря.Нападник Юрій Коломоєць - вихованець футбольної школи «Кривбаса».З 2007 до 2010 захищав кольори «Кривбаса». У 2010 році криворізький «Гірник» узяв футболіста до себе в оренду, а згодом Юрій уклав із «гірниками» повноцінний контракт.Узимку 2013 року перейшов в «Олександрію». Один із лідерів Першої ліги, який лише влітку вилетів із Вищого дивізіону, підібрав одного з найкращих бомбардирів третього дивізіону. У сезоні 2012/13 з олександрійцями Коломоєць ставав бронзовим призером Першої ліги, потім його команда послідовно завоювала срібло (2013/14) і золото (2014/15), оформивши повернення у Прем'єр-лігу. 19 липня 2015 року в першому турі чемпіонату України 2015/16 у грі проти донецького «Шахтаря» Коломоєць дебютував у Прем'єр-лізі.Опісля Юрій грав у чемпіонатах Угорщини та Естонії, а згодом повернувся в Україну.У березні Коломоєць поповнив склад до «Волині». У складі луцької команди Юрій провів 12 матчів, відзначившись однієї результативною передачею.Футболіст виступав за такі професійні клуби: «Кривбас», «Гірник», «Олександрія», «Ворскла», «Левадія», «Волинь». Викликався до табору національної збірної України, за яку дебютував 10 листопада 2017 року у матчі проти збірної Словаччини.Юрій Коломоєць захищатиме кольори житомирського «Полісся» в сезоні 2021/2022.