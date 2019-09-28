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Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник

Під час півмарафону у Львові помер 23-річний учасник
У неділю під час проведення львівського півмарафону (21 км) помер 23-річний учасник.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Під час проведення змагань одному з учасників, 23-річному бігуну, стало погано за 200 метрів до фінішу, біля пам'ятника Тарасові Шевченкові у центрі Львова. Реанімаційні зусилля медиків, які чергували на трасі проведення півмарафону, результату не дали.

Інформацію про загибель учасника півмарафону уже підтвердив мер Львова.

Організатори півмарафону оголосили про припинення змагань, однак пізніше вони продовжились за зміненим маршруто

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Теги: Львів, трагедія, смерть, півмарафон
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