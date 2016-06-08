З серпня США перестануть видавати росіянам американські візи





Про це розповів посол США в Росії Джон Салліван у коментарі виданню "Дождь", - пише



Він стверджує, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз".



"Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, в силу чого ми не зможемо надавати консульські послуги, у яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", - сказав він.



Посол пояснив, що така ситуація виникла через малу кількість дипломатів, які залишилися працювати в Москві.



"І це не просто перешкода з точки зору відносин між США та Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств - як американських, так і російських", - заявив він.



Від'їзд послів Росії і США



Посол Росії Анатолій Антонов покинув Вашингтон в середині березня: після виходу інтерв'ю Джо Байдена, де той ствердно відповів на питання, чи вважає він Путіна вбивцею, дипломата викликали "для консультацій".



Посол США Джон Салліван поїхав з Москви наприкінці квітня для консультацій з новою адміністрацією Білого дому. Перед цим, 15 квітня, США ввели нові санкції щодо Москви, серед яких була висилка з Вашингтона десяти російських дипломатів, а РФ відповіла дзеркально і рекомендувала американському послу тимчасово повернутися на батьківщину.



16 червня на зустрічі в Женеві президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися повернути послів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. США з 1 серпня перестануть видавати громадянам РФ американські візи та надавати інші консульські послуги в Росії.Про це розповів посол США в Росіїу коментарі виданню "Дождь", - пише УНІАН Він стверджує, що через скорочення числа співробітників консульські служби "не в змозі обробляти хоч скільки-небудь заяв на видачу віз"."Після 1 серпня в нас тут буде працювати дуже мало людей, в силу чого ми не зможемо надавати консульські послуги, у яких, як я знаю, так потребують і американці, і росіяни", - сказав він.Посол пояснив, що така ситуація виникла через малу кількість дипломатів, які залишилися працювати в Москві."І це не просто перешкода з точки зору відносин між США та Росією. Це тягне за собою серйозні наслідки особистого характеру для сімей, а також комерційні наслідки для підприємств - як американських, так і російських", - заявив він.Посол Росіїпокинув Вашингтон в середині березня: після виходу інтерв'ю, де той ствердно відповів на питання, чи вважає вінвбивцею, дипломата викликали "для консультацій".Посол США Джон Салліван поїхав з Москви наприкінці квітня для консультацій з новою адміністрацією Білого дому. Перед цим, 15 квітня, США ввели нові санкції щодо Москви, серед яких була висилка з Вашингтона десяти російських дипломатів, а РФ відповіла дзеркально і рекомендувала американському послу тимчасово повернутися на батьківщину.16 червня на зустрічі в Женеві президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін домовилися повернути послів.

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