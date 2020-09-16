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Стали відомі подробиці аварії в селі Дерно, у якій загинув 17-річний мотоцикліст

Стали відомі подробиці аварії в селі Дерно, у якій загинув 17-річний мотоцикліст
У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП, яка трапилась у селі Дерно.

Нагадаємо, що автопригода сталась у неділю, 27 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Інформують, що 17-річний керманич мотоцикла зіткнувся із автомобілем Volkswagen Passat, водієм якого був 21-річний мешканець Рівненщини. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини аварії встановлюють слідчі.




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Теги: Дерно, аварія, смерть, хлопець
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