Стали відомі подробиці аварії в селі Дерно, у якій загинув 17-річний мотоцикліст





Нагадаємо, що



Інформують, що 17-річний керманич мотоцикла зіткнувся із автомобілем Volkswagen Passat, водієм якого був 21-річний мешканець Рівненщини. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.



За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини аварії встановлюють слідчі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП, яка трапилась у селі Дерно.Нагадаємо, що автопригода сталась у неділю, 27 червня, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Інформують, що 17-річний керманич мотоцикла зіткнувся із автомобілем Volkswagen Passat, водієм якого був 21-річний мешканець Рівненщини. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини аварії встановлюють слідчі.

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