Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні





Аварія сталась 27 червня близько 23 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини аварій встановлюють слідчі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці Луцького району сталась аварія. Так, 18-річний водій Volkswagen наїхав на велосипедиста. Чоловіка доставили у лікарню, там він помер. Встановили, що це 50-річний мешканець Луцька.Аварія сталась 27 червня близько 23 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини аварій встановлюють слідчі.

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