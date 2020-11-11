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Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні

Під Луцьком молодик за кермом Volkswagen збив велосипедиста, потерпілий помер у лікарні
У селі Рованці Луцького району сталась аварія. Так, 18-річний водій Volkswagen наїхав на велосипедиста. Чоловіка доставили у лікарню, там він помер. Встановили, що це 50-річний мешканець Луцька.

Аварія сталась 27 червня близько 23 години, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

За цим фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть. Усі обставини аварій встановлюють слідчі.



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Теги: аварія, Рованці, смерть, велосипедист
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