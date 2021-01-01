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За вихідні на Волині від вогню рятували столярну майстерню, автівку і житловий будинок

За вихідні на Волині від вогню рятували столярну майстерню, автівку і житловий будинок
За минулі вихідні волинські рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Так, 27 червня о 02:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у цегляній пилорамі з столярною майстернею на вулиці Партизанській у селі Гораймівка Колківської громади Луцького району, - пише ГУДСНС України у Волинській області.

По прибуттю до місця пожежі вогнеборці встановили, що пожежа виникла в приміщенні столярної майстерні. Пожежу локалізували о 04:17 та ліквідовано о 04:47. Загиблих та постраждалих немає. Вогонь пошкодив покрівлю, деревообробні станки, побутовий компресор, ручний інструмент та стіни. Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Також 27 червня о 14:49 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на околиці села Воля Ковельська. По прибуттю встановили, що горів легковий автомобіль. Вогнеборці о 15:09 ліквідували загоряння.
Ймовірна причина пожежі – несправність електричної системи.

А 28 червня горів цегляний житловий будинок на провулку Миру в с. Піщане Камінь-Каширського району. Завдяки швидким та оперативним діям бійців ДСНС пожежу вдалося локалізувати о 20:21, а о 20:46 ліквідувати. Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники, будинок, авто
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