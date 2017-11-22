Рада ухвалила закон, який запускає судову реформу в Україні

Верховна Рада України 29 червня ухвалила закон №3711-д, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та перезапускає судову реформу в Україні.Документ підтримали 293 народні депутати.217 голосів віддала фракція «Слуга Народу», 22 – «Європейська Солідарність», 13 – група «За майбутнє», 15 – фракція «Голос», 19 – група «Довіра».Найбільш вагомою правкою, котру внесли, народні депутати та антикорупційні активісти – правка №453. Вона передбачає, що право вирішального голосу під час формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде у міжнародних експертів.Конкурсна комісія проводитиме конкурс на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів у два етапи. Спочатку кандидатів, які подали заявки, відбиратимуть за результатами перевірок, а потім із ними будуть проводити співбесіди та рекомендуватимуть Вищій раді правосуддя.