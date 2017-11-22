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Рада ухвалила закон, який запускає судову реформу в Україні

Рада ухвалила закон, який запускає судову реформу в Україні
Верховна Рада України 29 червня ухвалила закон №3711-д, який відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та перезапускає судову реформу в Україні.

Документ підтримали 293 народні депутати.
217 голосів віддала фракція «Слуга Народу», 22 – «Європейська Солідарність», 13 – група «За майбутнє», 15 – фракція «Голос», 19 – група «Довіра».

Найбільш вагомою правкою, котру внесли, народні депутати та антикорупційні активісти – правка №453. Вона передбачає, що право вирішального голосу під час формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів буде у міжнародних експертів.

Конкурсна комісія проводитиме конкурс на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів у два етапи. Спочатку кандидатів, які подали заявки, відбиратимуть за результатами перевірок, а потім із ними будуть проводити співбесіди та рекомендуватимуть Вищій раді правосуддя.


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Теги: закон, судова реформа
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