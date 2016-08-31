У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО
Сьогодні, 17:54
У Луцьку патрульні зафіксували два порушення ПДР водіями маршруток.
Так, на вулиці Набережній, водій проїхав регульований пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора, а на вулиці Львівській — на жовтий сигнал, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Варто зауважити, що в салоні обох транспортних засобів перебували пасажири.
Не керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
Відео можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PrrfGs39M3A
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Так, на вулиці Набережній, водій проїхав регульований пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора, а на вулиці Львівській — на жовтий сигнал, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Варто зауважити, що в салоні обох транспортних засобів перебували пасажири.
Не керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.
Відео можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PrrfGs39M3A
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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