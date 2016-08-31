У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО





Так, на вулиці Набережній, водій проїхав регульований пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора, а на вулиці Львівській — на жовтий сигнал, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.



Варто зауважити, що в салоні обох транспортних засобів перебували пасажири.



Не керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.



Відео можна переглянути за посиланням:

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