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У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО

У Луцьку патрульні покарали двох водіїв маршруток, які їхали на заборонені сигнали світлофора. ВІДЕО
У Луцьку патрульні зафіксували два порушення ПДР водіями маршруток.

Так, на вулиці Набережній, водій проїхав регульований пішохідний перехід на червоний сигнал світлофора, а на вулиці Львівській — на жовтий сигнал, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Варто зауважити, що в салоні обох транспортних засобів перебували пасажири.

Не керманичів патрульні склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

Відео можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=PrrfGs39M3A

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Теги: водії, маршрутки, Луцьк, порушення, ПДР
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