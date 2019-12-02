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У трьох волинських озерах виявили небезпечні для здоров'я бактерії

У трьох волинських озерах виявили небезпечні для здоров'я бактерії
З настанням спекотної пори люди більше часу проводять біля водойм, де крім відпочинку є ризик інфікуватись різноманітними інфекційними хворобами, серед яких є особливо небезпечні, як от холера.

Про це інформує Волинський обласний центр контрою та профілактики хвороб МОЗ.

В Україні за результатами звітності у 2020 році заклади охорони здоров’я та лабораторні центри МОЗ України обстежили на холеру 14 207 осіб, у 4 осіб виявили V. choleraе non 01, у 51 особи –V.parahaemolyticus — це збудники холероподібних діарей. Із води відкритих водоймищ виділили 5 штамів V. choleraе 01, нетоксигенні (Запоріжська - 4 штами, Харківська – 1 штам) 855 штамів V.choleraе non 01, 16 штамів V.alginolyticus та 9 штамів V.parahaemolyticus.

Волинська область належить до другого типу епідемічного прояву холери, тому з метою оптимізації протихолерних заходів в області проводять дослідження хворих з важкими формами гострих кишкових інфекцій та води з відкритих водоймищ в місцях масового організованого рекреаційного водокористування з 01.06 до 01.10 поточного року двічі на місяць.

У поточному році вже обстежили 56 проб води, при цьому виявили 3 культури неаглютинуючих холерних вібріонів (озеро «Теремно» у Луцькому районі, озеро «Велике Згоранське», колишній Любомльський район, територія пляжу озера Нововолинська). Ці збудники не здатні до широкого епідемічного прояву, але при зараженні ними виникають гострі кишкові захворювання, у тому числі з важким перебігом. Тому при діагностиці важких форм гастроентероколітів обов’язковим є обстеження на виявлення збудників сімейства вібріонів. В області щорічно до двадцяти осіб обстежують на виявлення цього виду збудника.

У нашій області щорічно проводить в межах 1,5 тис моніторингових досліджень на холеру води відкритих водойм, при цьому виділяють 15-20 V. choleraе non 01. Такі результати свідчать про те, що на Волині є всі умови для розмноження істинних холерних вібріонів (V. choleraе 01), що в свою чергу створює відповідні ризики для людей.

Комплекс заходів для запобігання водному шляху передачі холери включає недопущення потрапляння неочищених стоків в відкриті водойми, ліквідацію місць несанкціонованих скидів побутових стоків, очищення і дезінфекцію вигрібних ям приватного сектору в умовах високого стояння ґрунтових вод і загрози підтоплення.

Найбільш простий і достатньо ефективний метод запобігти зараженню інфекційними захворюваннями, що передаються через воду: використання для пиття та приготування їжі на природі лише бутильованої води, придбаної в торговельній мережі (чи привезеній з собою на природу), а при купанні — виключити можливість заковтування води з водойми тощо.

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Теги: вода, бактерії, здоров'я
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