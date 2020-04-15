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Сміття з Брищенського полігону перетворюють на «зелену» енергію

Сміття з Брищенського полігону перетворюють на «зелену» енергію
Керівник фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ", депутат Луцької міської ради Тарас Шкітер вирішив розібратися, у якому стані нині полігон та сміттєсортувальний завод у Брищі.

Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, щомісяця на Брищенському сміттєвому полігоні опиняється 9000 тонн сміття.

"Насправді, це стратегічний об’єкт, адже його стан впливає на нинішню та майбутню екологію Луцької громади. Тож кожне рішення стосовно КП «Спецкомунтранс», яке ми приймаємо у стінах Луцької міської ради, носить глобальний характер", - написав Шкітер.

Тарас Шкітер з колегою Михайлом Находом сьогодні, 2 липня, приїхали на Брищенський полігон.

"Відразу розвію міф про жахливий сморід. Керівництво та працівники полігону роблять усе, щоб його не було. «Екскурсію» по сміттєсортувальному заводу нам провели радник директора КП «Спецкомунтранс» Олександр Серватович разом із керівником самого полігону", - йдеться у дописі.

На полігоні показали, які етапи проходить сміття, яке сюди привозять: від зважування, сортування до рекультивації. Усі гази від перегнивання сміття збираються спеціальними трубами і спалюються, від чого отримується «зелена» енергія.

"На Брищенський полігон щодня звозять близько 300 тонн сміття зі всієї громади. Я не хочу, щоб цей об’єкт став для лучан бомбою сповільненої дії, тому для мене було важливо зрозуміти усі нюанси", - додав Шкітер.

Сміття з Брищенського полігону перетворюють на «зелену» енергію

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Теги: Тарас Шкітер, Брищі, сміттєзвалище, проблема
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