У селі на Волині хочуть закрити школу, але новий заклад до 1 вересня ще не добудують. ВІДЕО





Щоб обговорити ситуацію, біля сільської школи зібралися батьки учнів, які тут навчаються, освітяни та представники влади тергромади, - пише



Як розповів місцевий житель Олександр Гламазда, батьки дітей і педагоги не знають, де і як з 1 вересня розпочинатимуть новий навчальний рік.



"Педколективу і всім працівникам видали бумагу, що ви з 23 червня шукайте собі місця, а дітей куди хочете", – говорить чоловік.



Дубищенська школа є філією Дернівської школи І-ІІІ ступенів, повідомила керівниця відділу Олицької селищної ради Юлія Марчук. Вона каже, що правового статусу школа села Дубище не має. На 2020-2021 навчальний рік навчальному закладу виділили 2 мільйони 400 тисяч гривень.



У школі навчалося 44 учні 1-9 класів, а наступного навчального року мало б бути 45 дітей. Працює в навчальному закладі 11 педагогів та троє технічних працівників.



Освітній заклад у селі Башлики, куди 1 вересня мали б піти учні Дубищенської школи, розташований за чотири кілометри, проте ще не відкрилася через незавершені ремонтні роботи.



Нова триповерхова школа наразі збудована на 80 відсотків, розповів виконроб Владислав Гонтар. Він говорить, якщо фінансування продовжать, то ремонт можуть завершити восени 2021 року. Наразі виконані всі фасадні роботи та розпочалися внутрішні.



За коментарем Суспільне звернулося в обласний департамент інфраструктури. Заступник керівника Іван Корчук підтвердив, що з 1 вересня школа у Башликах ще не запрацює. З його слів, об'єкт планують здати в експлуатацію в жовтні. Загальна вартість школи – 113 мільйонів 700 тисяч гривень. На завершення будівництва школи у селі Башлики ще необхідно понад 48 мільйонів гривень.



Перемовини батьків із Цуманським селищним головою Анатолієм Дорошуком тривали дві години. У підсумку вирішили навчання у школі таки залишити, поки не відкриють новий навчальний заклад у Башликах. Селищний голова говорить: працевлаштування для педагогів гарантували.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Школу в селі Дубище закривають. Це ухвалили депутати Олицької селищної ради. Діти з 1 вересня мають навчатися у школі села Башлики, яка ще не здана в експлуатацію.Щоб обговорити ситуацію, біля сільської школи зібралися батьки учнів, які тут навчаються, освітяни та представники влади тергромади, - пише Суспільне Як розповів місцевий житель, батьки дітей і педагоги не знають, де і як з 1 вересня розпочинатимуть новий навчальний рік."Педколективу і всім працівникам видали бумагу, що ви з 23 червня шукайте собі місця, а дітей куди хочете", – говорить чоловік.Дубищенська школа є філією Дернівської школи І-ІІІ ступенів, повідомила керівниця відділу Олицької селищної ради. Вона каже, що правового статусу школа села Дубище не має. На 2020-2021 навчальний рік навчальному закладу виділили 2 мільйони 400 тисяч гривень.У школі навчалося 44 учні 1-9 класів, а наступного навчального року мало б бути 45 дітей. Працює в навчальному закладі 11 педагогів та троє технічних працівників.Освітній заклад у селі Башлики, куди 1 вересня мали б піти учні Дубищенської школи, розташований за чотири кілометри, проте ще не відкрилася через незавершені ремонтні роботи.Нова триповерхова школа наразі збудована на 80 відсотків, розповів виконроб. Він говорить, якщо фінансування продовжать, то ремонт можуть завершити восени 2021 року. Наразі виконані всі фасадні роботи та розпочалися внутрішні.За коментарем Суспільне звернулося в обласний департамент інфраструктури. Заступник керівникапідтвердив, що з 1 вересня школа у Башликах ще не запрацює. З його слів, об'єкт планують здати в експлуатацію в жовтні. Загальна вартість школи – 113 мільйонів 700 тисяч гривень. На завершення будівництва школи у селі Башлики ще необхідно понад 48 мільйонів гривень.Перемовини батьків із Цуманським селищним головоютривали дві години. У підсумку вирішили навчання у школі таки залишити, поки не відкриють новий навчальний заклад у Башликах. Селищний голова говорить: працевлаштування для педагогів гарантували.

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