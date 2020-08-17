вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українка, яка понад 3 роки проживає в Панамі, розповіла про плюси та мінуси проживання у цій країні

Українка, яка понад 3 роки проживає в Панамі, розповіла про плюси та мінуси проживання у цій країні
Українка на ім'я Марина, яка родом із Дніпропетровської області, вже понад 3 роки проживає в Панамі. Ще бувши студенткою вона виїхала за кордон до Німеччини на навчання в університеті, звідки й почалася кругосвітня подорож дівчини. Емігрантка жила в Парижі й Люксембурзі, а зараз мешкає в державі Панама.

В матеріалі для OBOZREVATEL Марина розповіла, чому ж вона залишилася жити в Панамі і назвала плюси та мінуси проживання там. Крім того, вона зізналася, які зарплати в цій країні, скільки коштують продукти харчування й оренда житла. Також українка розповіла про жорсткий карантин у період пандемії в Панамі: що в них під забороною досі.

Переїзд з України та життя в інших країнах

Я уродженка південного сходу Дніпропетровської області, навчалася й жила в Донецьку, і згодом виїхала до Німеччини продовжити навчання в університеті. Через кілька років переїхала в Париж на роботу, а потім життя занесло мене в Люксембург, де я працювала в міжнародній корпорації ціновим аналітиком. Там і народила дітей: двійнят і через рік – молодшого сина. З трьома дітьми й роботою на повну ставку було дуже важко: ми не могли дозволити собі допомогу навіть із двома хорошими зарплатами, тому що країна була дорога і дитячий садок за трьох нам обходився в більш ніж 3500 євро на місяць. Сон був по 1,5-3 години на добу і я розуміла, що через втому стало небезпечно їздити в машині з дітьми в дитячий садок і на роботу. Так і вирішили змінити країну – переїхати кудись на південь, де можна дозволити собі допомогу з дітьми. Перша країна, де запропонували роботу, була Панама. Ось так, не довго думаючи, ми переїхали сюди.

Перші пів року в Панамі було важко: незнання іспанської мови додавало стресу й безпорадності у вирішенні проблем, які виникали. За три роки вже адаптувалися й нам тут подобається.

Перше враження про країну

Природа і стиль життя – перше, що вразило в цій країні. На Панамському каналі можна вічно сидіти й дивитися на кораблі, які пропливають через цю нереальну інженерну конструкцію. У столиці живуть лінивці на деревах, літають папуги та різнобарвні птахи, а на крокодилів іноді можна натрапити на парковці або біля магазину. Панамці набагато розслабленіший народ, ніж європейці, а й менталітет у них хороший: вони досить пунктуальні, вміють працювати і знають, коли час відпочивати.

Про українців у Панамі й життя емігрантів

Українців у Панамі дуже мало. З 2010 по 2018 було зареєстровано 100 осіб. Я особисто знайома тільки з сімома людьми: одна сім'я з Донецька, яка емігрувала через війну, і дві колеги мого чоловіка.

Як і всюди, найбільшим питанням для емігрантів є легалізація в країні перебування. До того ж у Панамі відсутнє українське консульство. І для отримання документів (включно з паспортом), потрібно летіти в Мексику, а це коштує великих грошей, і за часів пандемії Панама довго залишалася закритою. Тому розраховувати на підтримку з боку консульства не варто.
Українка, яка понад 3 роки проживає в Панамі, розповіла про плюси та мінуси проживання у цій країні

Медицина в Панамі

Страховка тут обов'язкова для кожного, якщо працюєш. Можна жити без неї, але якщо потрапиш до лікарні, доведеться платити зі своєї кишені. У державних лікарнях це коштуватиме значно дешевше, ніж у приватних. Державна страховка вираховує із зарплатні 9,75% щомісяця. До того ж існує безліч приватних фірм, які пропонують свої умови оплати і покриття медпослуг. Через заборону виходу з дому у зв'язку з пандемією в цій країні не було перевантаження лікарень. І сьогодні проводиться досить активна програма вакцинації, тому з лікарнями все спокійно.

Пандемія коронавірусу в Панамі: що під забороною

Панамський карантин у зв'язку з COVID-19 був одним із найсуворіших у світі. 189 днів усім було заборонено пересуватися. Жінкам дозволяли виходити на 1 годину тричі на тиждень, чоловікам – двічі. Час виходу визначався за останньою цифрою в паспорті. Дітям взагалі не дозволялося гуляти на вулиці 3 місяці, а потім можна було брати з собою тільки одну дитину в зазначений час. Такі обмеження дуже негативно вплинули на економіку країни. У січні 2021-го безробіття склало майже 30%, до кінця цього року прогнозують зменшення до 10-12%.

Зараз з обмежень діють заборони на концерти, також є комендантська година з вечора до ранку (різний час у кожній провінції). Крім того, з березня 2020 року закриті школи, дитсадки та дитячі розважальні центри.

Щеплення від COVID-19 не є обов'язковим. Держава має свій вебсайт, де всі охочі можуть записатися в чергу. Роблять вакцину Pfizer і запустили волонтерську програму на щеплення AstraZeneca.

Зарплати в Панамі

Залежно від типу роботи заробітна плата в Панамі коливається від 300 доларів (8200 грн) у сфері домашніх помічниць і до 740 доларів (20 тисяч грн) середньостатистичної зарплати в країні. Іноземці, які працюють у певних міжнародних корпораціях, звільнені від податків. Прибуток з-за кордону не обкладається. Саме тому країна стала відомим офшором.

Навчальні заклади в Панамі

Наші діти мають піти в школу цього року, в серпні, якщо уряд вирішить усе-таки відкрити навчальні заклади. Але з огляду на останні новини, найімовірніше, цього не станеться. Школи в Панамі є як державні, так і приватні. Зазвичай батьки прагнуть віддати дітей у приватні школи, де рівень навчання значно кращий. Коштує це від 75 доларів (2000 грн) на місяць і до майже 2 тисяч доларів.

Ціни на продукти харчування в Панамі

Галон молока (3,79 л) – 6 доларів (163 грн)

Яйця 30 шт – 4 долари (108 грн)

Хліб тут не дуже популярний. Продають у супермаркетах багети: найдешевший коштує 0,70 центів (19 грн) за 250 г

Базовий кошик покупця обходиться двом дорослим не менш ніж 300 доларів (8 тисяч грн) на місяць. Тут дуже дорога електрика. А ось бензин і вода дешевші, ніж у Європі.

Традиційні страви й кухня Панами

Якщо порівнювати Україну й Панаму, то тут кухня повністю відрізняється, адже це тропіки. Лінивці не дають молока, а корів вирощують трохи і в основному для м'яса. Кормові банани – платанос – основна їжа, яку споживають на рівні з кукурудзяними коржиками, рисом, юкою (коренеплід, схожий на картоплю), бобовим й куркою або рибою на грилі. Кавуни з ананасами ростуть цілий рік, і є 40 різновидів манго. В Україні кращі молочні продукти, солодша картопля й смачна полуниця з черешнею.

Культура й менталітет жителів країни

Життя в Панамі розмірене, люди добрі й відкриті. Тут багато іноземців, отже суспільство більш толерантне. Люди мають великі сім'ї. Троє дітей у сім'ї вважається нормою. На свята й часто на вихідні дні родичі збираються на пляжах, готують м'ясо, п'ють пиво, танцюють.

Плюси й мінуси проживання в Панамі

Панамці дуже доброзичливі. У них менше агресії та більше взаємоповаги в суспільстві. Це перше, що приємно шокує після Європи. Найбільше вразило ставлення до дітей – вони повноцінні учасники соціуму. З ними усі вітаються, на них ніхто не кричить, їх оберігають. Діти – це святе для панамців. Аналогічне ставлення і до матері – коли на руках плаче дитина, тобі запропонують допомогу або спробують розважити малюка.

Єдине, чого нам завжди хочеться в Панамі, – побачити сніг. Але по це можна злітати в Чилі, Аргентину або до США. А за Україною завжди сумуєш, адже там назавжди залишається рідна земля.

Вартість оренди житла

Взагалі ринок нерухомості різноманітний, але в столиці оренда квартири коштуватиме десь 1000 доларів (понад 27 тисяч грн). Квартира або кімната в більш віддаленому районі столиці коштуватиме 400 доларів (понад 10 тисяч грн) на місяць щонайменше.

Купити своє житло цілком реально і пропозицій на ринку багато. Найдешевші соціальні будиночки для панамців обходяться в 30 тисяч доларів у провінції. У столиці, звичайно, ціни набагато вищі – за кілька сотень тисяч можна придбати хорошу велику квартиру з паркувальним місцем, комунальним басейном і спортзалом.

Робота емігрантів у Панамі

У Панаму з'їжджаються люди з усієї Америки. Найчастіше, це працівники сфери обслуговування: домогосподарки, няні, двірники, сантехніки. Інші ж відкривають свій бізнес, адже податкова система дуже приваблива. Тут багато експатріантів, які працюють у міжнародних організаціях і фірмах, а також пенсіонерів із США та Канади. Я підробляю перекладачкою (говорю сімома мовами) і паралельно шукаю постійну роботу аналітика-маркетолога в офісі.

Визначні пам'ятки Панами

Панама має свої Мальдіви: острови Сан Блас у Карибському морі. Бокас-дель-Торо – інша група островів, куди люди їздять на сноркелінг. В Атлантичному океані відвідайте архіпелаг Лас-Перлас – можна навіть на день поїхати. Звичайно, Панамський канал з обох боків континенту – обов'язковий до відвідування, і на ньому озеро Гатун і острів мавп. Дуже цікаво побачити життя одного з восьми племен, що населяють Панаму, де кожне має свою мову, культуру й традиції. У джунглях Гамбоа знайдете яскравих блакитних метеликів, туканів, колібрі, лінивців. У тому ж районі раджу парк Саміт. Долина Антон, містечко Бокете в горах, вулкан Бару, рибаоловля на Бока Чика, молодіжний пляж Венао, черепахи острова Каньяс, а також спарювання китів у Тихому океані – все це Панама.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Панама, українка, життя, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку включили гарячу воду, але не всім
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українка, яка понад 3 роки проживає в Панамі, розповіла про плюси та мінуси проживання у цій країні
Сьогодні, 12:47
У Луцьку біля ЦУМу водій дрифтував на автомобілі Cadillac. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
На Львівщині блискавка вбила 14-річного хлопця
Сьогодні, 11:32
У Луцьку благодійники влаштували свято для дітей загиблих Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
3 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
Як склалась доля у дівчинки з Волині, яка у 13 років народила дитину від вітчима-ґвалтівника Як склалась доля у дівчинки з Волині, яка у 13 років народила дитину від вітчима-ґвалтівника
21 червень, 10:31
Від будинку далеко не відходить: як живе 7-річний хлопчик з Горохівщини, якого знайшли в очереті. ВІДЕО Від будинку далеко не відходить: як живе 7-річний хлопчик з Горохівщини, якого знайшли в очереті. ВІДЕО
01 червень, 16:46
Монахиня з Волині розповіла про чернече життя і чому вирішила присвятити себе Богу Монахиня з Волині розповіла про чернече життя і чому вирішила присвятити себе Богу
25 травень, 15:55
Голод і поневіряння: історія життя волинянки, яку в 12 років вивезли до Сибіру Голод і поневіряння: історія життя волинянки, яку в 12 років вивезли до Сибіру
17 серпень, 2020, 09:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українка, яка понад 3 роки проживає в Панамі, розповіла про плюси та мінуси проживання у цій країні
Сьогодні, 12:47
 0
У Луцьку біля ЦУМу водій дрифтував на автомобілі Cadillac. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
 0
На Львівщині блискавка вбила 14-річного хлопця
Сьогодні, 11:32
 0
У Луцьку благодійники влаштували свято для дітей загиблих Героїв. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
 0
3 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8