Українка, яка понад 3 роки проживає в Панамі, розповіла про плюси та мінуси проживання у цій країні





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Переїзд з України та життя в інших країнах



Я уродженка південного сходу Дніпропетровської області, навчалася й жила в Донецьку, і згодом виїхала до Німеччини продовжити навчання в університеті. Через кілька років переїхала в Париж на роботу, а потім життя занесло мене в Люксембург, де я працювала в міжнародній корпорації ціновим аналітиком. Там і народила дітей: двійнят і через рік – молодшого сина. З трьома дітьми й роботою на повну ставку було дуже важко: ми не могли дозволити собі допомогу навіть із двома хорошими зарплатами, тому що країна була дорога і дитячий садок за трьох нам обходився в більш ніж 3500 євро на місяць. Сон був по 1,5-3 години на добу і я розуміла, що через втому стало небезпечно їздити в машині з дітьми в дитячий садок і на роботу. Так і вирішили змінити країну – переїхати кудись на південь, де можна дозволити собі допомогу з дітьми. Перша країна, де запропонували роботу, була Панама. Ось так, не довго думаючи, ми переїхали сюди.



Перші пів року в Панамі було важко: незнання іспанської мови додавало стресу й безпорадності у вирішенні проблем, які виникали. За три роки вже адаптувалися й нам тут подобається.



Перше враження про країну



Природа і стиль життя – перше, що вразило в цій країні. На Панамському каналі можна вічно сидіти й дивитися на кораблі, які пропливають через цю нереальну інженерну конструкцію. У столиці живуть лінивці на деревах, літають папуги та різнобарвні птахи, а на крокодилів іноді можна натрапити на парковці або біля магазину. Панамці набагато розслабленіший народ, ніж європейці, а й менталітет у них хороший: вони досить пунктуальні, вміють працювати і знають, коли час відпочивати.



Про українців у Панамі й життя емігрантів



Українців у Панамі дуже мало. З 2010 по 2018 було зареєстровано 100 осіб. Я особисто знайома тільки з сімома людьми: одна сім'я з Донецька, яка емігрувала через війну, і дві колеги мого чоловіка.



Як і всюди, найбільшим питанням для емігрантів є легалізація в країні перебування. До того ж у Панамі відсутнє українське консульство. І для отримання документів (включно з паспортом), потрібно летіти в Мексику, а це коштує великих грошей, і за часів пандемії Панама довго залишалася закритою. Тому розраховувати на підтримку з боку консульства не варто.



Медицина в Панамі



Страховка тут обов'язкова для кожного, якщо працюєш. Можна жити без неї, але якщо потрапиш до лікарні, доведеться платити зі своєї кишені. У державних лікарнях це коштуватиме значно дешевше, ніж у приватних. Державна страховка вираховує із зарплатні 9,75% щомісяця. До того ж існує безліч приватних фірм, які пропонують свої умови оплати і покриття медпослуг. Через заборону виходу з дому у зв'язку з пандемією в цій країні не було перевантаження лікарень. І сьогодні проводиться досить активна програма вакцинації, тому з лікарнями все спокійно.



Пандемія коронавірусу в Панамі: що під забороною



Панамський карантин у зв'язку з COVID-19 був одним із найсуворіших у світі. 189 днів усім було заборонено пересуватися. Жінкам дозволяли виходити на 1 годину тричі на тиждень, чоловікам – двічі. Час виходу визначався за останньою цифрою в паспорті. Дітям взагалі не дозволялося гуляти на вулиці 3 місяці, а потім можна було брати з собою тільки одну дитину в зазначений час. Такі обмеження дуже негативно вплинули на економіку країни. У січні 2021-го безробіття склало майже 30%, до кінця цього року прогнозують зменшення до 10-12%.



Зараз з обмежень діють заборони на концерти, також є комендантська година з вечора до ранку (різний час у кожній провінції). Крім того, з березня 2020 року закриті школи, дитсадки та дитячі розважальні центри.



Щеплення від COVID-19 не є обов'язковим. Держава має свій вебсайт, де всі охочі можуть записатися в чергу. Роблять вакцину Pfizer і запустили волонтерську програму на щеплення AstraZeneca.



Зарплати в Панамі



Залежно від типу роботи заробітна плата в Панамі коливається від 300 доларів (8200 грн) у сфері домашніх помічниць і до 740 доларів (20 тисяч грн) середньостатистичної зарплати в країні. Іноземці, які працюють у певних міжнародних корпораціях, звільнені від податків. Прибуток з-за кордону не обкладається. Саме тому країна стала відомим офшором.



Навчальні заклади в Панамі



Наші діти мають піти в школу цього року, в серпні, якщо уряд вирішить усе-таки відкрити навчальні заклади. Але з огляду на останні новини, найімовірніше, цього не станеться. Школи в Панамі є як державні, так і приватні. Зазвичай батьки прагнуть віддати дітей у приватні школи, де рівень навчання значно кращий. Коштує це від 75 доларів (2000 грн) на місяць і до майже 2 тисяч доларів.



Ціни на продукти харчування в Панамі



Галон молока (3,79 л) – 6 доларів (163 грн)



Яйця 30 шт – 4 долари (108 грн)



Хліб тут не дуже популярний. Продають у супермаркетах багети: найдешевший коштує 0,70 центів (19 грн) за 250 г



Базовий кошик покупця обходиться двом дорослим не менш ніж 300 доларів (8 тисяч грн) на місяць. Тут дуже дорога електрика. А ось бензин і вода дешевші, ніж у Європі.



Традиційні страви й кухня Панами



Якщо порівнювати Україну й Панаму, то тут кухня повністю відрізняється, адже це тропіки. Лінивці не дають молока, а корів вирощують трохи і в основному для м'яса. Кормові банани – платанос – основна їжа, яку споживають на рівні з кукурудзяними коржиками, рисом, юкою (коренеплід, схожий на картоплю), бобовим й куркою або рибою на грилі. Кавуни з ананасами ростуть цілий рік, і є 40 різновидів манго. В Україні кращі молочні продукти, солодша картопля й смачна полуниця з черешнею.



Культура й менталітет жителів країни



Життя в Панамі розмірене, люди добрі й відкриті. Тут багато іноземців, отже суспільство більш толерантне. Люди мають великі сім'ї. Троє дітей у сім'ї вважається нормою. На свята й часто на вихідні дні родичі збираються на пляжах, готують м'ясо, п'ють пиво, танцюють.



Плюси й мінуси проживання в Панамі



Панамці дуже доброзичливі. У них менше агресії та більше взаємоповаги в суспільстві. Це перше, що приємно шокує після Європи. Найбільше вразило ставлення до дітей – вони повноцінні учасники соціуму. З ними усі вітаються, на них ніхто не кричить, їх оберігають. Діти – це святе для панамців. Аналогічне ставлення і до матері – коли на руках плаче дитина, тобі запропонують допомогу або спробують розважити малюка.



Єдине, чого нам завжди хочеться в Панамі, – побачити сніг. Але по це можна злітати в Чилі, Аргентину або до США. А за Україною завжди сумуєш, адже там назавжди залишається рідна земля.



Вартість оренди житла



Взагалі ринок нерухомості різноманітний, але в столиці оренда квартири коштуватиме десь 1000 доларів (понад 27 тисяч грн). Квартира або кімната в більш віддаленому районі столиці коштуватиме 400 доларів (понад 10 тисяч грн) на місяць щонайменше.



Купити своє житло цілком реально і пропозицій на ринку багато. Найдешевші соціальні будиночки для панамців обходяться в 30 тисяч доларів у провінції. У столиці, звичайно, ціни набагато вищі – за кілька сотень тисяч можна придбати хорошу велику квартиру з паркувальним місцем, комунальним басейном і спортзалом.



Робота емігрантів у Панамі



У Панаму з'їжджаються люди з усієї Америки. Найчастіше, це працівники сфери обслуговування: домогосподарки, няні, двірники, сантехніки. Інші ж відкривають свій бізнес, адже податкова система дуже приваблива. Тут багато експатріантів, які працюють у міжнародних організаціях і фірмах, а також пенсіонерів із США та Канади. Я підробляю перекладачкою (говорю сімома мовами) і паралельно шукаю постійну роботу аналітика-маркетолога в офісі.



Визначні пам'ятки Панами



Панама має свої Мальдіви: острови Сан Блас у Карибському морі. Бокас-дель-Торо – інша група островів, куди люди їздять на сноркелінг. В Атлантичному океані відвідайте архіпелаг Лас-Перлас – можна навіть на день поїхати. Звичайно, Панамський канал з обох боків континенту – обов'язковий до відвідування, і на ньому озеро Гатун і острів мавп. Дуже цікаво побачити життя одного з восьми племен, що населяють Панаму, де кожне має свою мову, культуру й традиції. У джунглях Гамбоа знайдете яскравих блакитних метеликів, туканів, колібрі, лінивців. У тому ж районі раджу парк Саміт. Долина Антон, містечко Бокете в горах, вулкан Бару, рибаоловля на Бока Чика, молодіжний пляж Венао, черепахи острова Каньяс, а також спарювання китів у Тихому океані – все це Панама.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українка на ім'я Марина, яка родом із Дніпропетровської області, вже понад 3 роки проживає в Панамі. Ще бувши студенткою вона виїхала за кордон до Німеччини на навчання в університеті, звідки й почалася кругосвітня подорож дівчини. Емігрантка жила в Парижі й Люксембурзі, а зараз мешкає в державі Панама.В матеріалі для OBOZREVATEL Марина розповіла, чому ж вона залишилася жити в Панамі і назвала плюси та мінуси проживання там. Крім того, вона зізналася, які зарплати в цій країні, скільки коштують продукти харчування й оренда житла. Також українка розповіла про жорсткий карантин у період пандемії в Панамі: що в них під забороною досі.Я уродженка південного сходу Дніпропетровської області, навчалася й жила в Донецьку, і згодом виїхала до Німеччини продовжити навчання в університеті. Через кілька років переїхала в Париж на роботу, а потім життя занесло мене в Люксембург, де я працювала в міжнародній корпорації ціновим аналітиком. Там і народила дітей: двійнят і через рік – молодшого сина. З трьома дітьми й роботою на повну ставку було дуже важко: ми не могли дозволити собі допомогу навіть із двома хорошими зарплатами, тому що країна була дорога і дитячий садок за трьох нам обходився в більш ніж 3500 євро на місяць. Сон був по 1,5-3 години на добу і я розуміла, що через втому стало небезпечно їздити в машині з дітьми в дитячий садок і на роботу. Так і вирішили змінити країну – переїхати кудись на південь, де можна дозволити собі допомогу з дітьми. Перша країна, де запропонували роботу, була Панама. Ось так, не довго думаючи, ми переїхали сюди.Перші пів року в Панамі було важко: незнання іспанської мови додавало стресу й безпорадності у вирішенні проблем, які виникали. За три роки вже адаптувалися й нам тут подобається.Природа і стиль життя – перше, що вразило в цій країні. На Панамському каналі можна вічно сидіти й дивитися на кораблі, які пропливають через цю нереальну інженерну конструкцію. У столиці живуть лінивці на деревах, літають папуги та різнобарвні птахи, а на крокодилів іноді можна натрапити на парковці або біля магазину. Панамці набагато розслабленіший народ, ніж європейці, а й менталітет у них хороший: вони досить пунктуальні, вміють працювати і знають, коли час відпочивати.Українців у Панамі дуже мало. З 2010 по 2018 було зареєстровано 100 осіб. Я особисто знайома тільки з сімома людьми: одна сім'я з Донецька, яка емігрувала через війну, і дві колеги мого чоловіка.Як і всюди, найбільшим питанням для емігрантів є легалізація в країні перебування. До того ж у Панамі відсутнє українське консульство. І для отримання документів (включно з паспортом), потрібно летіти в Мексику, а це коштує великих грошей, і за часів пандемії Панама довго залишалася закритою. Тому розраховувати на підтримку з боку консульства не варто.Страховка тут обов'язкова для кожного, якщо працюєш. Можна жити без неї, але якщо потрапиш до лікарні, доведеться платити зі своєї кишені. У державних лікарнях це коштуватиме значно дешевше, ніж у приватних. Державна страховка вираховує із зарплатні 9,75% щомісяця. До того ж існує безліч приватних фірм, які пропонують свої умови оплати і покриття медпослуг. Через заборону виходу з дому у зв'язку з пандемією в цій країні не було перевантаження лікарень. І сьогодні проводиться досить активна програма вакцинації, тому з лікарнями все спокійно.Панамський карантин у зв'язку з COVID-19 був одним із найсуворіших у світі. 189 днів усім було заборонено пересуватися. Жінкам дозволяли виходити на 1 годину тричі на тиждень, чоловікам – двічі. Час виходу визначався за останньою цифрою в паспорті. Дітям взагалі не дозволялося гуляти на вулиці 3 місяці, а потім можна було брати з собою тільки одну дитину в зазначений час. Такі обмеження дуже негативно вплинули на економіку країни. У січні 2021-го безробіття склало майже 30%, до кінця цього року прогнозують зменшення до 10-12%.Зараз з обмежень діють заборони на концерти, також є комендантська година з вечора до ранку (різний час у кожній провінції). Крім того, з березня 2020 року закриті школи, дитсадки та дитячі розважальні центри.Щеплення від COVID-19 не є обов'язковим. Держава має свій вебсайт, де всі охочі можуть записатися в чергу. Роблять вакцину Pfizer і запустили волонтерську програму на щеплення AstraZeneca.Залежно від типу роботи заробітна плата в Панамі коливається від 300 доларів (8200 грн) у сфері домашніх помічниць і до 740 доларів (20 тисяч грн) середньостатистичної зарплати в країні. Іноземці, які працюють у певних міжнародних корпораціях, звільнені від податків. Прибуток з-за кордону не обкладається. Саме тому країна стала відомим офшором.Наші діти мають піти в школу цього року, в серпні, якщо уряд вирішить усе-таки відкрити навчальні заклади. Але з огляду на останні новини, найімовірніше, цього не станеться. Школи в Панамі є як державні, так і приватні. Зазвичай батьки прагнуть віддати дітей у приватні школи, де рівень навчання значно кращий. Коштує це від 75 доларів (2000 грн) на місяць і до майже 2 тисяч доларів.Галон молока (3,79 л) – 6 доларів (163 грн)Яйця 30 шт – 4 долари (108 грн)Хліб тут не дуже популярний. Продають у супермаркетах багети: найдешевший коштує 0,70 центів (19 грн) за 250 гБазовий кошик покупця обходиться двом дорослим не менш ніж 300 доларів (8 тисяч грн) на місяць. Тут дуже дорога електрика. А ось бензин і вода дешевші, ніж у Європі.Якщо порівнювати Україну й Панаму, то тут кухня повністю відрізняється, адже це тропіки. Лінивці не дають молока, а корів вирощують трохи і в основному для м'яса. Кормові банани – платанос – основна їжа, яку споживають на рівні з кукурудзяними коржиками, рисом, юкою (коренеплід, схожий на картоплю), бобовим й куркою або рибою на грилі. Кавуни з ананасами ростуть цілий рік, і є 40 різновидів манго. В Україні кращі молочні продукти, солодша картопля й смачна полуниця з черешнею.Життя в Панамі розмірене, люди добрі й відкриті. Тут багато іноземців, отже суспільство більш толерантне. Люди мають великі сім'ї. Троє дітей у сім'ї вважається нормою. На свята й часто на вихідні дні родичі збираються на пляжах, готують м'ясо, п'ють пиво, танцюють.Панамці дуже доброзичливі. У них менше агресії та більше взаємоповаги в суспільстві. Це перше, що приємно шокує після Європи. Найбільше вразило ставлення до дітей – вони повноцінні учасники соціуму. З ними усі вітаються, на них ніхто не кричить, їх оберігають. Діти – це святе для панамців. Аналогічне ставлення і до матері – коли на руках плаче дитина, тобі запропонують допомогу або спробують розважити малюка.Єдине, чого нам завжди хочеться в Панамі, – побачити сніг. Але по це можна злітати в Чилі, Аргентину або до США. А за Україною завжди сумуєш, адже там назавжди залишається рідна земля.Взагалі ринок нерухомості різноманітний, але в столиці оренда квартири коштуватиме десь 1000 доларів (понад 27 тисяч грн). Квартира або кімната в більш віддаленому районі столиці коштуватиме 400 доларів (понад 10 тисяч грн) на місяць щонайменше.Купити своє житло цілком реально і пропозицій на ринку багато. Найдешевші соціальні будиночки для панамців обходяться в 30 тисяч доларів у провінції. У столиці, звичайно, ціни набагато вищі – за кілька сотень тисяч можна придбати хорошу велику квартиру з паркувальним місцем, комунальним басейном і спортзалом.У Панаму з'їжджаються люди з усієї Америки. Найчастіше, це працівники сфери обслуговування: домогосподарки, няні, двірники, сантехніки. Інші ж відкривають свій бізнес, адже податкова система дуже приваблива. Тут багато експатріантів, які працюють у міжнародних організаціях і фірмах, а також пенсіонерів із США та Канади. Я підробляю перекладачкою (говорю сімома мовами) і паралельно шукаю постійну роботу аналітика-маркетолога в офісі.Панама має свої Мальдіви: острови Сан Блас у Карибському морі. Бокас-дель-Торо – інша група островів, куди люди їздять на сноркелінг. В Атлантичному океані відвідайте архіпелаг Лас-Перлас – можна навіть на день поїхати. Звичайно, Панамський канал з обох боків континенту – обов'язковий до відвідування, і на ньому озеро Гатун і острів мавп. Дуже цікаво побачити життя одного з восьми племен, що населяють Панаму, де кожне має свою мову, культуру й традиції. У джунглях Гамбоа знайдете яскравих блакитних метеликів, туканів, колібрі, лінивців. У тому ж районі раджу парк Саміт. Долина Антон, містечко Бокете в горах, вулкан Бару, рибаоловля на Бока Чика, молодіжний пляж Венао, черепахи острова Каньяс, а також спарювання китів у Тихому океані – все це Панама.

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