У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Біля Тарнува у Польщі сталася ДТП, в якій постраждали четверо українців, у тому числі неповнолітній.
Як передає Укрінформ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Твіттері.
"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - написав Ніколенко.
За його словами, на місце ДТП прибув український консул для надання громадянам допомоги та взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.
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Як передає Укрінформ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Твіттері.
"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - написав Ніколенко.
За його словами, на місце ДТП прибув український консул для надання громадянам допомоги та взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.
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