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У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО

У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
Біля Тарнува у Польщі сталася ДТП, в якій постраждали четверо українців, у тому числі неповнолітній.

Як передає Укрінформ, про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Твіттері.

"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - написав Ніколенко.

За його словами, на місце ДТП прибув український консул для надання громадянам допомоги та взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО
У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО

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Теги: Польща, українці, аварія
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