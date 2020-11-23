У Польщі в аварії постраждали четверо українців. ФОТО





Як передає Олег Ніколенко у Твіттері.



"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - написав Ніколенко.



За його словами, на місце ДТП прибув український консул для надання громадянам допомоги та взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля Тарнува у Польщі сталася ДТП, в якій постраждали четверо українців, у тому числі неповнолітній.Як передає Укрінформ , про це повідомив речник Міністерства закордонних справу Твіттері."Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм", - написав Ніколенко.За його словами, на місце ДТП прибув український консул для надання громадянам допомоги та взаємодії з правоохоронцями та лікарнею.

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