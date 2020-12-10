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У Маріуполі 4-річний малюк «гуляв» по підвіконню на дев’ятому поверсі.ВІДЕО

У Маріуполі 4-річний малюк «гуляв» по підвіконню на дев’ятому поверсі.ВІДЕО
У Маріуполі чотирирічний малюк ходив по підвіконню на дев’ятому поверсі. Як повідомили у поліції, щодо одного з батьків дитини буде складено адміністративний матеріал, передає УНН.

У соцмережах з'явилось відео на якому маленька дитина у Маріуполі ходить по підвіконню на дев’ятому поверсі. На місце виїхали правоохоронці для проведення перевірки та встановлення всіх обставин.

Встановлено, що чотирирічний малюк перебував під наглядом 12-річного брата та бабусі, які на той час були у іншій кімнаті.

За неналежне виконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей у відношенні одного з батьків дитини буде складено адміністративний матеріал та направлено на розгляд до суду.


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Теги: Маріуполь, дитина на вікні
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