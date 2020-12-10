У Маріуполі 4-річний малюк «гуляв» по підвіконню на дев’ятому поверсі.ВІДЕО
Сьогодні, 05:17
У Маріуполі чотирирічний малюк ходив по підвіконню на дев’ятому поверсі. Як повідомили у поліції, щодо одного з батьків дитини буде складено адміністративний матеріал, передає УНН.
У соцмережах з'явилось відео на якому маленька дитина у Маріуполі ходить по підвіконню на дев’ятому поверсі. На місце виїхали правоохоронці для проведення перевірки та встановлення всіх обставин.
Встановлено, що чотирирічний малюк перебував під наглядом 12-річного брата та бабусі, які на той час були у іншій кімнаті.
За неналежне виконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей у відношенні одного з батьків дитини буде складено адміністративний матеріал та направлено на розгляд до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У соцмережах з'явилось відео на якому маленька дитина у Маріуполі ходить по підвіконню на дев’ятому поверсі. На місце виїхали правоохоронці для проведення перевірки та встановлення всіх обставин.
Встановлено, що чотирирічний малюк перебував під наглядом 12-річного брата та бабусі, які на той час були у іншій кімнаті.
За неналежне виконання батьками чи особами, що їх заміняють, обов’язків щодо виховання дітей у відношенні одного з батьків дитини буде складено адміністративний матеріал та направлено на розгляд до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Маріуполі 4-річний малюк «гуляв» по підвіконню на дев’ятому поверсі.ВІДЕО
Сьогодні, 05:17
Перші COVID-сертифікати з’явилися у «Дії»
Сьогодні, 03:49
30 снарядів і одну авіабомбу: на Волині сапери знищили боєприпаси часів Другої світової війни
Сьогодні, 02:39
Українцям знову треба встановлювати «Дій вдома» після закордон: але це стосується не всіх
Сьогодні, 01:37