Нестерпний сморід і забруднення вод: у місті на Волині мешканці зливають нечистоти просто в канаву
Сьогодні, 11:00
У Камінь-Каширську деякі мешканці зливають нечистоти просто в канаву, вивівши туди каналізаційні труби.
Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської громади.
Комісія міської ради здійснювала обстеження на вулицях та провулках міста. Зокрема, перевіряли факти зливу каналізації у міські канави жителями вулиць Європейської, Поліської, Пушкіна, провулків Європейського, Ювілейного, Пушкіна. До складу комісії ввійшли: інспектор з благоустрою, представники поліції, сектору екологічної безпеки, оцінки та ринку земель міської ради, лікар-епідеміолог.
В результаті обстеження зафіксували, що деякі мешканці вказаних вулиць та провулків з власних подвір’їв, за паркан свого двору, самовільно проклали каналізаційні труби в канаву, яка знаходиться на території міської ради. З таких труб витікає вода невідомого походження, і це сприяє поширенню неприємних запахів. Через такі дії власників домогосподарств на вулицях стоїть нестерпний сморід і відбувається забруднення ґрунтових вод. Усе це становить реальну небезпеку для мешканців міста. За результатами обстеження були складені акти про відповідні порушення чинного законодавства і проведено роз’яснювальну роботу.
Тому керівництво міста повторно звертається до жителів цих вулиць та провулків і просить підключитися до центральної міської каналізації, а не забруднювати навколишнє середовище і порушувати Закон України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської громади.
Комісія міської ради здійснювала обстеження на вулицях та провулках міста. Зокрема, перевіряли факти зливу каналізації у міські канави жителями вулиць Європейської, Поліської, Пушкіна, провулків Європейського, Ювілейного, Пушкіна. До складу комісії ввійшли: інспектор з благоустрою, представники поліції, сектору екологічної безпеки, оцінки та ринку земель міської ради, лікар-епідеміолог.
В результаті обстеження зафіксували, що деякі мешканці вказаних вулиць та провулків з власних подвір’їв, за паркан свого двору, самовільно проклали каналізаційні труби в канаву, яка знаходиться на території міської ради. З таких труб витікає вода невідомого походження, і це сприяє поширенню неприємних запахів. Через такі дії власників домогосподарств на вулицях стоїть нестерпний сморід і відбувається забруднення ґрунтових вод. Усе це становить реальну небезпеку для мешканців міста. За результатами обстеження були складені акти про відповідні порушення чинного законодавства і проведено роз’яснювальну роботу.
Тому керівництво міста повторно звертається до жителів цих вулиць та провулків і просить підключитися до центральної міської каналізації, а не забруднювати навколишнє середовище і порушувати Закон України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Луцька трапилась ДТП: серед потерпілих – діти
Сьогодні, 11:22
Відпочинок на Білому озері на Рівненщині: чим унікальна водойма і скільки коштує оренда житла. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Нестерпний сморід і забруднення вод: у місті на Волині мешканці зливають нечистоти просто в канаву
Сьогодні, 11:00
Зачепився за станок: у поліції розповіли обставини загибелі хлопчика від удару струмом біля Луцька
Сьогодні, 10:39
ЖК «Яровиця» – сучасні рішення щодо паркування авто*
Сьогодні, 10:23