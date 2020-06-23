Нестерпний сморід і забруднення вод: у місті на Волині мешканці зливають нечистоти просто в канаву

У Камінь-Каширську деякі мешканці зливають нечистоти просто в канаву, вивівши туди каналізаційні труби.Про це повідомляють на сайті Камінь-Каширської громади.Комісія міської ради здійснювала обстеження на вулицях та провулках міста. Зокрема, перевіряли факти зливу каналізації у міські канави жителями вулиць Європейської, Поліської, Пушкіна, провулків Європейського, Ювілейного, Пушкіна. До складу комісії ввійшли: інспектор з благоустрою, представники поліції, сектору екологічної безпеки, оцінки та ринку земель міської ради, лікар-епідеміолог.В результаті обстеження зафіксували, що деякі мешканці вказаних вулиць та провулків з власних подвір’їв, за паркан свого двору, самовільно проклали каналізаційні труби в канаву, яка знаходиться на території міської ради. З таких труб витікає вода невідомого походження, і це сприяє поширенню неприємних запахів. Через такі дії власників домогосподарств на вулицях стоїть нестерпний сморід і відбувається забруднення ґрунтових вод. Усе це становить реальну небезпеку для мешканців міста. За результатами обстеження були складені акти про відповідні порушення чинного законодавства і проведено роз’яснювальну роботу.Тому керівництво міста повторно звертається до жителів цих вулиць та провулків і просить підключитися до центральної міської каналізації, а не забруднювати навколишнє середовище і порушувати Закон України.