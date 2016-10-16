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У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро: у постраждалих – важкі травми

У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро: у постраждалих – важкі травми
У Польщі вранці 6 липня вертоліт з громадянами України на борту впав у воду. У результаті аварії постраждали троє українців, яких вдалося врятувати.

Про це повідомляє RMF24, передає ТСН.

Відомо, що вертоліт упав майже відразу після зльоту через те, що у нього почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав в озеро Талти.

Гелікоптер повністю затонув. Уламки вертольоту на глибині 13 метрів вже оглянули рятувальники.

Троє людей, які перебували в салоні, опинилися у воді. Їх врятували туристи, які проїжджали повз на моторному човні.

Як з'ясувалося, потерпілими виявилися українці, які проживають в Польщі. Значних травм зазнала жінка. Її з пошкодженням хребта перевезли до лікарні в Гіжицьку. Її 17-річну дочку, у якої аналогічна травма, вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби госпіталізували до Ольштина. Пілота ушпиталили до лікарні в Гіжицьку для спостереження.

Інших людей на борту не було. Місцеві служби повідомляють, що це був приватний вертоліт. Він належав жителю, у якого моторний човен стоїть в одному з портів. Ймовірно, вертоліт і вилітав з найближчого порту.

Також виявили витік палива в озеро. Але надзвичайники наголошують, що витік не несе небезпеки, оскільки паливо випаровується.

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Теги: вертоліт, Польща
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