У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро: у постраждалих – важкі травми





Про це повідомляє RMF24, передає



Відомо, що вертоліт упав майже відразу після зльоту через те, що у нього почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав в озеро Талти.



Гелікоптер повністю затонув. Уламки вертольоту на глибині 13 метрів вже оглянули рятувальники.



Троє людей, які перебували в салоні, опинилися у воді. Їх врятували туристи, які проїжджали повз на моторному човні.



Як з'ясувалося, потерпілими виявилися українці, які проживають в Польщі. Значних травм зазнала жінка. Її з пошкодженням хребта перевезли до лікарні в Гіжицьку. Її 17-річну дочку, у якої аналогічна травма, вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби госпіталізували до Ольштина. Пілота ушпиталили до лікарні в Гіжицьку для спостереження.



Інших людей на борту не було. Місцеві служби повідомляють, що це був приватний вертоліт. Він належав жителю, у якого моторний човен стоїть в одному з портів. Ймовірно, вертоліт і вилітав з найближчого порту.



Також виявили витік палива в озеро. Але надзвичайники наголошують, що витік не несе небезпеки, оскільки паливо випаровується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі вранці 6 липня вертоліт з громадянами України на борту впав у воду. У результаті аварії постраждали троє українців, яких вдалося врятувати.Про це повідомляє RMF24, передає ТСН Відомо, що вертоліт упав майже відразу після зльоту через те, що у нього почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав в озеро Талти.Гелікоптер повністю затонув. Уламки вертольоту на глибині 13 метрів вже оглянули рятувальники.Троє людей, які перебували в салоні, опинилися у воді. Їх врятували туристи, які проїжджали повз на моторному човні.Як з'ясувалося, потерпілими виявилися українці, які проживають в Польщі. Значних травм зазнала жінка. Її з пошкодженням хребта перевезли до лікарні в Гіжицьку. Її 17-річну дочку, у якої аналогічна травма, вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби госпіталізували до Ольштина. Пілота ушпиталили до лікарні в Гіжицьку для спостереження.Інших людей на борту не було. Місцеві служби повідомляють, що це був приватний вертоліт. Він належав жителю, у якого моторний човен стоїть в одному з портів. Ймовірно, вертоліт і вилітав з найближчого порту.Також виявили витік палива в озеро. Але надзвичайники наголошують, що витік не несе небезпеки, оскільки паливо випаровується.

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