У Польщі вертоліт з українцями впав у озеро: у постраждалих – важкі травми
Сьогодні, 15:20
У Польщі вранці 6 липня вертоліт з громадянами України на борту впав у воду. У результаті аварії постраждали троє українців, яких вдалося врятувати.
Про це повідомляє RMF24, передає ТСН.
Відомо, що вертоліт упав майже відразу після зльоту через те, що у нього почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав в озеро Талти.
Гелікоптер повністю затонув. Уламки вертольоту на глибині 13 метрів вже оглянули рятувальники.
Троє людей, які перебували в салоні, опинилися у воді. Їх врятували туристи, які проїжджали повз на моторному човні.
Як з'ясувалося, потерпілими виявилися українці, які проживають в Польщі. Значних травм зазнала жінка. Її з пошкодженням хребта перевезли до лікарні в Гіжицьку. Її 17-річну дочку, у якої аналогічна травма, вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби госпіталізували до Ольштина. Пілота ушпиталили до лікарні в Гіжицьку для спостереження.
Інших людей на борту не було. Місцеві служби повідомляють, що це був приватний вертоліт. Він належав жителю, у якого моторний човен стоїть в одному з портів. Ймовірно, вертоліт і вилітав з найближчого порту.
Також виявили витік палива в озеро. Але надзвичайники наголошують, що витік не несе небезпеки, оскільки паливо випаровується.
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Про це повідомляє RMF24, передає ТСН.
Відомо, що вертоліт упав майже відразу після зльоту через те, що у нього почалися проблеми з двигуном. Поступово він почав опускатися, поки остаточно не впав в озеро Талти.
Гелікоптер повністю затонув. Уламки вертольоту на глибині 13 метрів вже оглянули рятувальники.
Троє людей, які перебували в салоні, опинилися у воді. Їх врятували туристи, які проїжджали повз на моторному човні.
Як з'ясувалося, потерпілими виявилися українці, які проживають в Польщі. Значних травм зазнала жінка. Її з пошкодженням хребта перевезли до лікарні в Гіжицьку. Її 17-річну дочку, у якої аналогічна травма, вертольотом польської медичної авіаційної рятувальної служби госпіталізували до Ольштина. Пілота ушпиталили до лікарні в Гіжицьку для спостереження.
Інших людей на борту не було. Місцеві служби повідомляють, що це був приватний вертоліт. Він належав жителю, у якого моторний човен стоїть в одному з портів. Ймовірно, вертоліт і вилітав з найближчого порту.
Також виявили витік палива в озеро. Але надзвичайники наголошують, що витік не несе небезпеки, оскільки паливо випаровується.
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