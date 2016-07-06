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Ніч на Івана Купала: 5 способів ворожіння

Ніч на Івана Купала: 5 способів ворожіння
Свято Івана Купала вважають магічним та загадковим. Тому здавна у ніч з 6 на 7 липня заведено ворожити, стрибати через вогнище і виконувати ряд обрядів, які можуть передбачити майбутнє і допомогти знайти щастя.

Про 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів – читайте у матеріалі Фактів.

Ворожіння біля багаття

У ніч на Івана Купала молодь розводить святкове ритуальне багаття, а потім стрибає через нього.

Суть ворожіння полягає в тому, щоб стрибнути, не торкнувшись вогню. У цьому випадку на дівчат очікує швидке заміжжя, а на хлопців – удача.

Ворожіння на вінку

Дівчата збирають польові квіти і плетуть із них вінки. Ввечері потрібно загадати бажання і пустити вінок на воду.

Якщо він попливе за течією, то бажання збудеться, а якщо пристане до берега або потоне – бажання не збудеться, або дівчина не вийде заміж цього року.

Ворожіння на папороті

Кажуть, що в ніч на Івана Купала папороть розквітає чарівною квіткою. Якщо дівчині подобалися кілька хлопців і вона не могла визначитися, тоді ворожили на папороті. Для ворожіння збиралися в лісі великою компанією рівно опівночі.

Знайшовши зарості папороті, потрібно було зірвати стільки гілочок, на скількох хлопців збиралася дівчина ворожити. Після цього дівчата йшли до річки і опускали гілочки у воду.

Притиснувши папороть рукою до дна, різко відпускають руку. Та гілочка, яка спливе раніше всіх – вкаже на обранця, з яким буде довге і щасливе життя.

Ворожіння на снах

Якщо на захід сонця зібрати сім різних квітів і покласти до себе під подушку, то в ніч на Івана Купала присниться віщий сон.

Ворожіння на колах на воді

Увечері потрібно набрати в миску води, загадати бажання, пошепки проговорити його і кинути у воду невеликий камінчик.

Потім потрібно порахувати кола на воді. Якщо їх число парне – бажання збудеться, якщо непарне – то ні.

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Теги: ворожіння, Івана Купала
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