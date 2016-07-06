Ніч на Івана Купала: 5 способів ворожіння





Про 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів – читайте у матеріалі



Ворожіння біля багаття



У ніч на Івана Купала молодь розводить святкове ритуальне багаття, а потім стрибає через нього.



Суть ворожіння полягає в тому, щоб стрибнути, не торкнувшись вогню. У цьому випадку на дівчат очікує швидке заміжжя, а на хлопців – удача.



Ворожіння на вінку



Дівчата збирають польові квіти і плетуть із них вінки. Ввечері потрібно загадати бажання і пустити вінок на воду.



Якщо він попливе за течією, то бажання збудеться, а якщо пристане до берега або потоне – бажання не збудеться, або дівчина не вийде заміж цього року.



Ворожіння на папороті



Кажуть, що в ніч на Івана Купала папороть розквітає чарівною квіткою. Якщо дівчині подобалися кілька хлопців і вона не могла визначитися, тоді ворожили на папороті. Для ворожіння збиралися в лісі великою компанією рівно опівночі.



Знайшовши зарості папороті, потрібно було зірвати стільки гілочок, на скількох хлопців збиралася дівчина ворожити. Після цього дівчата йшли до річки і опускали гілочки у воду.



Притиснувши папороть рукою до дна, різко відпускають руку. Та гілочка, яка спливе раніше всіх – вкаже на обранця, з яким буде довге і щасливе життя.



Ворожіння на снах



Якщо на захід сонця зібрати сім різних квітів і покласти до себе під подушку, то в ніч на Івана Купала присниться віщий сон.



Ворожіння на колах на воді



Увечері потрібно набрати в миску води, загадати бажання, пошепки проговорити його і кинути у воду невеликий камінчик.



Потім потрібно порахувати кола на воді. Якщо їх число парне – бажання збудеться, якщо непарне – то ні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Свято Івана Купала вважають магічним та загадковим. Тому здавна у ніч з 6 на 7 липня заведено ворожити, стрибати через вогнище і виконувати ряд обрядів, які можуть передбачити майбутнє і допомогти знайти щастя.Про 5 найпоширеніших ворожінь на Івана Купала, які збереглися до наших днів – читайте у матеріалі Фактів У ніч на Івана Купала молодь розводить святкове ритуальне багаття, а потім стрибає через нього.Суть ворожіння полягає в тому, щоб стрибнути, не торкнувшись вогню. У цьому випадку на дівчат очікує швидке заміжжя, а на хлопців – удача.Дівчата збирають польові квіти і плетуть із них вінки. Ввечері потрібно загадати бажання і пустити вінок на воду.Якщо він попливе за течією, то бажання збудеться, а якщо пристане до берега або потоне – бажання не збудеться, або дівчина не вийде заміж цього року.Кажуть, що в ніч на Івана Купала папороть розквітає чарівною квіткою. Якщо дівчині подобалися кілька хлопців і вона не могла визначитися, тоді ворожили на папороті. Для ворожіння збиралися в лісі великою компанією рівно опівночі.Знайшовши зарості папороті, потрібно було зірвати стільки гілочок, на скількох хлопців збиралася дівчина ворожити. Після цього дівчата йшли до річки і опускали гілочки у воду.Притиснувши папороть рукою до дна, різко відпускають руку. Та гілочка, яка спливе раніше всіх – вкаже на обранця, з яким буде довге і щасливе життя.Якщо на захід сонця зібрати сім різних квітів і покласти до себе під подушку, то в ніч на Івана Купала присниться віщий сон.Увечері потрібно набрати в миску води, загадати бажання, пошепки проговорити його і кинути у воду невеликий камінчик.Потім потрібно порахувати кола на воді. Якщо їх число парне – бажання збудеться, якщо непарне – то ні.

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