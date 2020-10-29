Волинські монастирі – серед найпопулярніших місць паломництва в Україні
Сьогодні, 07:31
Волинські монастирі потрапили до найпопулярніших паломницьких центрів для вірян Православної церкви України.
Про це йдеться на сторінці ПЦУ у фейсбуці.
"Паломники подорожують до святих місць, щоби помолитися перед святинями, подякувати Господу за Його допомогу, отримати духовну підтримку та пораду. На відміну від звичайної мандрівки, яка по суті своїй є шляхом розваг і задоволень, паломництво – це дорога до Бога. Вона триває у молитві, може бути непростою, але з неї людина виходить вдосконаленою, просвітленою завдяки єднанню з Господом через Святе Причастя та Його щедре благословіння", - йдеться у дописі.
Так, до числа одинадцяти найпопулярніших місць паломництва потрапили монастир Покрова Пресвятої Богородиці в селі Тростянець, чоловічий монастир на честь Собору 12 апостолів у місті Володимирі-Волинському, монастир Святителя Миколая Чудотворця у селі Жидичин.
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Про це йдеться на сторінці ПЦУ у фейсбуці.
"Паломники подорожують до святих місць, щоби помолитися перед святинями, подякувати Господу за Його допомогу, отримати духовну підтримку та пораду. На відміну від звичайної мандрівки, яка по суті своїй є шляхом розваг і задоволень, паломництво – це дорога до Бога. Вона триває у молитві, може бути непростою, але з неї людина виходить вдосконаленою, просвітленою завдяки єднанню з Господом через Святе Причастя та Його щедре благословіння", - йдеться у дописі.
Так, до числа одинадцяти найпопулярніших місць паломництва потрапили монастир Покрова Пресвятої Богородиці в селі Тростянець, чоловічий монастир на честь Собору 12 апостолів у місті Володимирі-Волинському, монастир Святителя Миколая Чудотворця у селі Жидичин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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