вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*

Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*
При покупці квартири за Державною програмою «Доступна іпотека 7%», середня вартість місячної виплати може становити близько 8 тисяч гривень.

Такі розрахунки озвучив директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. Розрахунок базувався на цінах на квартири в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка), який пройшов акредитацію для участі в цій іпотечній програмі.

«Коли ми вперше говорили про цю програму ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30%. Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати», – розповідає Андрій Разумовський.

За його підрахунками, купувати за цією програмою житло навіть вигідніше, ніж орендувати. Наприклад, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 «квадратів», вартість якої 1 193 220 гривень, у місяць протягом 20 років треба буде платити 7 398 гривень. Перший внесок – 239 000 гривень.

Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*


«Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу», - підсумовує Андрій Разумовський.

ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ: «Як купити квартиру в іпотеку, чому росте вартість житла і де будуватиме «Інвестор»

Більше інформації про те, як скористатися Державною програмою “Доступна іпотека 7%”, можна у відео:



Зверніть також увагу, що в ЖК «Амстердам» діє спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.

За детальнішою інформацією щодо житла компанії «Інвестор» звертайтеся до відділу продажів:

Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квартира, іпотека, Андрій Разумовський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Раділи перемозі та вчили македонців співати «Червону руту»: як волиняни на Євро-2020 вболівали. ФОТО, ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки
Сьогодні, 13:40
Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*
Сьогодні, 13:30
У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані
Сьогодні, 13:19
На дорозі Луцьк-Львів, де обвалився міст, цього тижня почнуть будувати тимчасовий. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
Падіння вертольота у Польщі: стали відомі подробиці й стан українців
Сьогодні, 12:47
Схожі новини
У ЖК «Юпітер» продається нова квартира з ремонтом. ФОТО* У ЖК «Юпітер» продається нова квартира з ремонтом. ФОТО*
10 жовтень, 2018, 10:18
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО* «Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
27 вересень, 2018, 11:38
БК «Інвестор» пропонує квартиру в іпотеку за акційною відсотковою ставкою* БК «Інвестор» пропонує квартиру в іпотеку за акційною відсотковою ставкою*
29 березень, 2018, 10:25
У п’ятому будинку ЖК «Супернова» розпочався продаж квартир* У п’ятому будинку ЖК «Супернова» розпочався продаж квартир*
07 березень, 2018, 09:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Інтернет-магазин MD Fashion – запорука стильного гардеробу*
Сьогодні, 09:30
 1
Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки
Сьогодні, 13:40
 0
Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*
Сьогодні, 13:30
 0
У Кривому Розі чоловік ножем порізав двох дітей колишньої співмешканки: 2-річний хлопчик – у тяжкому стані
Сьогодні, 13:19
 0
На дорозі Луцьк-Львів, де обвалився міст, цього тижня почнуть будувати тимчасовий. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8