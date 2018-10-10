Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*





Такі розрахунки озвучив директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. Розрахунок базувався на цінах на квартири в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка), який пройшов акредитацію для участі в цій іпотечній програмі.



«Коли ми вперше говорили про цю програму ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30%. Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати», – розповідає Андрій Разумовський.



За його підрахунками, купувати за цією програмою житло навіть вигідніше, ніж орендувати. Наприклад, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 «квадратів», вартість якої 1 193 220 гривень, у місяць протягом 20 років треба буде платити 7 398 гривень. Перший внесок – 239 000 гривень.







«Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу», - підсумовує Андрій Разумовський.



ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ: «Як купити квартиру в іпотеку, чому росте вартість житла і де будуватиме «Інвестор»



Більше інформації про те, як скористатися Державною програмою “Доступна іпотека 7%”, можна у відео:







Зверніть також увагу, що в ЖК «Амстердам» діє спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.



За детальнішою інформацією щодо житла компанії «Інвестор» звертайтеся до відділу продажів:



Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:

Facebook:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При покупці квартири за Державною програмою «Доступна іпотека 7%», середня вартість місячної виплати може становити близько 8 тисяч гривень.Такі розрахунки озвучив директорпід час інтерв’ю. Розрахунок базувався на цінах на квартири в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка), який пройшов акредитацію для участі в цій іпотечній програмі.«Коли ми вперше говорили про цю програму ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30%. Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати», – розповідає Андрій Разумовський.За його підрахунками, купувати за цією програмою житло навіть вигідніше, ніж орендувати. Наприклад, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 «квадратів», вартість якої 1 193 220 гривень, у місяць протягом 20 років треба буде платити 7 398 гривень. Перший внесок – 239 000 гривень.«Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу», - підсумовує Андрій Разумовський.Більше інформації про те, як скористатися Державною програмою “Доступна іпотека 7%”, можна у відео:За детальнішою інформацією щодо житла компанії «Інвестор» звертайтеся до відділу продажів:Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію