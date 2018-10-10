Квартиру в новобудові можна купити за 8 тисяч гривень на місяць. РОЗРАХУНОК*
Сьогодні, 13:30
При покупці квартири за Державною програмою «Доступна іпотека 7%», середня вартість місячної виплати може становити близько 8 тисяч гривень.
Такі розрахунки озвучив директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. Розрахунок базувався на цінах на квартири в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка), який пройшов акредитацію для участі в цій іпотечній програмі.
«Коли ми вперше говорили про цю програму ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30%. Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати», – розповідає Андрій Разумовський.
За його підрахунками, купувати за цією програмою житло навіть вигідніше, ніж орендувати. Наприклад, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 «квадратів», вартість якої 1 193 220 гривень, у місяць протягом 20 років треба буде платити 7 398 гривень. Перший внесок – 239 000 гривень.
«Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу», - підсумовує Андрій Разумовський.
ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ: «Як купити квартиру в іпотеку, чому росте вартість житла і де будуватиме «Інвестор»
Більше інформації про те, як скористатися Державною програмою “Доступна іпотека 7%”, можна у відео:
Зверніть також увагу, що в ЖК «Амстердам» діє спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.
За детальнішою інформацією щодо житла компанії «Інвестор» звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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Такі розрахунки озвучив директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський під час інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost. Розрахунок базувався на цінах на квартири в ЖК «Амстердам» (с. Струмівка), який пройшов акредитацію для участі в цій іпотечній програмі.
«Коли ми вперше говорили про цю програму ще десь у січні минулого року, навіть не дуже вірилося. Але станом на 29 червня банки-учасники програми в усій Україні підписали приблизно 500 кредитних договорів на суму понад 421 мільйон гривень. Вимоги дуже прості і зрозумілі: строк кредиту – від 1 до 20 років, платоспроможність покупця, яку визначає банк. Щодо забудовника, то житло, яке він акредитовує під цю програму, має бути збудоване щонайменше на 30%. Загалом скажу, що це дуже вигідна пропозиція, враховуючи, що інфляція становить 7-8%, а вартість житла буде дорожчати», – розповідає Андрій Разумовський.
За його підрахунками, купувати за цією програмою житло навіть вигідніше, ніж орендувати. Наприклад, за 1-спальну квартиру у ЖК «Амстердам» на понад 66 «квадратів», вартість якої 1 193 220 гривень, у місяць протягом 20 років треба буде платити 7 398 гривень. Перший внесок – 239 000 гривень.
«Зважаючи на те, що у центрі Луцька важко орендувати квартиру з ремонтом дешевше, ніж за 300 доларів, така пропозиція може стати гарною альтернативою зйомному житлу», - підсумовує Андрій Разумовський.
ЧИТАТИ ПОВНУ ВЕРСІЮ ІНТЕРВ’Ю З АНДРІЄМ РАЗУМОВСЬКИМ: «Як купити квартиру в іпотеку, чому росте вартість житла і де будуватиме «Інвестор»
Більше інформації про те, як скористатися Державною програмою “Доступна іпотека 7%”, можна у відео:
Зверніть також увагу, що в ЖК «Амстердам» діє спеціальна пропозиція на 2-спальні квартири площею 66 або 73 м2 . Теж знижена ціна за умови першого внеску 50% або 100% оплати.
За детальнішою інформацією щодо житла компанії «Інвестор» звертайтеся до відділу продажів:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
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