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Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки

Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки
Піротехнічні підрозділи ДСНС Волині щодня проводять роботи щодо вилучення та знищення вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.

Так, 6 липня, піротехніки шляхом контрольованого підриву знищили 35 вибухонебезпечних предметів часів Другої Світової війни, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.

Напередодні біля дороги, що веде до села Хорохорин Луцького району, священнослужитель виявив підозрілий предмет та повідомив про це рятувальників. Сапери ДСНС Волині, які виїхали на місце небезпечної знахідки, класифікували її як 50-міліметрову мінометну міну.

Цього ж дня під час збирання чорниць у лісових масивах поблизу села Долинка Іваничівської сільської громади Володимир-Волинського району та села Маковичі Турійської сільської громади Ковельського району, свідомі мешканці натрапили на заіржавілі боєприпаси. Вони і повідомили про це службу порятунку «101». Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Волинській області ідентифікували їх як 33 артилерійських снаряди калібру 45 та 76 мм та 1 ручну гранату Ф-1.

Увесь небезпечний арсенал застарілих боєприпасів вилучили та знищили у встановленому порядку.

Загалом, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС Волині вилучили та знищили 324 вибухонебезпечних предметів.

Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки
Під час збирання чорниць у лісі волиняни натрапили на небезпечні знахідки


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Теги: боєприпаси, Волинь, знахідка
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