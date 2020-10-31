Заважають чи рятують: що думають волиняни про нові обмежувачі руху на дорогах області. ВІДЕО





Тож навіщо їх масово почали облаштовувати на дорогах та якими вони мають бути і, головне, заважають чи рятують – у сюжеті



Волиняни стурбовані безпечністю таких обмежувачів руху, які почали облаштовувати на різних дорогах області. На думку водіїв, особливо багато таких перешкод на дорозі Луцьк-Ковель. Мовляв, після виїзду з міста залізничників “острівців безпеки” наставлено ледь не через кожних півкілометра. Днями поблизу Волі Любитівської із такою конструкцією не розминулася іномарка.



Основне призначення “острівців” – обмеження швидкості автомобілів, розтлумачують автодорожники.



“Ще у 2018 році була прийнята програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху. На в’їздах в населені пункти – це влаштування острівків безпеки, в самих населених пунктах – облаштування острівків безпеки на пішохідних переходах, освітлення, ліквідація місць концентрації ДТП”, – пояснює заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Юрій Ришкевич.



Також їх встановлюють у місцях з інтенсивним рухом та на пішохідних переходах. Острівці безпеки – це світова практика та їх важливо правильно облаштувати. Стандарт: невисокі, з чималим бордюром, металевими стовпчиками, світловідбивними та попереджувальними знаками. Точна висота та ширина розраховується відповідно до категорії дороги.



“Про “острівці безпеки” попереджають знаки, які видно в світлу пору доби, також вони мають світловідбивні елементи, які видно в темну пору доби і водії мають обов’язково реагувати, що попереду є острівець безпеки та зменшувати швидкість”, – каже речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник.



Такі острівці активно облаштовують і в Луцьку. Завершують роботи якраз на одному з найнебезпечніших перехресть – вулиць Потебні та Львівської.



Мешканці міста одноголосно та окремі кермувальники такі засоби заспокоєння руху вітають.



Фахівці радять водіям звикати до засобів заспокоєння руху. Відтепер – це державні стандарти організації дорожнього руху. І таких лишень більшатиме.



Головне фото - ілюстративне





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нові обмежувачі швидкості, у тому числі і на волинських дорогах, викликали неоднозначну реакцію у водіїв. Спершу призначення конструкцій посеред дороги взагалі мало хто розумів. Згодом почали нарікати, що їздити стало незручно. Не забарилися і ДТП.Тож навіщо їх масово почали облаштовувати на дорогах та якими вони мають бути і, головне, заважають чи рятують – у сюжеті 12 каналу Волиняни стурбовані безпечністю таких обмежувачів руху, які почали облаштовувати на різних дорогах області. На думку водіїв, особливо багато таких перешкод на дорозі Луцьк-Ковель. Мовляв, після виїзду з міста залізничників “острівців безпеки” наставлено ледь не через кожних півкілометра. Днями поблизу Волі Любитівської із такою конструкцією не розминулася іномарка.Основне призначення “острівців” – обмеження швидкості автомобілів, розтлумачують автодорожники.“Ще у 2018 році була прийнята програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху. На в’їздах в населені пункти – це влаштування острівків безпеки, в самих населених пунктах – облаштування острівків безпеки на пішохідних переходах, освітлення, ліквідація місць концентрації ДТП”, – пояснює заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській областіТакож їх встановлюють у місцях з інтенсивним рухом та на пішохідних переходах. Острівці безпеки – це світова практика та їх важливо правильно облаштувати. Стандарт: невисокі, з чималим бордюром, металевими стовпчиками, світловідбивними та попереджувальними знаками. Точна висота та ширина розраховується відповідно до категорії дороги.“Про “острівці безпеки” попереджають знаки, які видно в світлу пору доби, також вони мають світловідбивні елементи, які видно в темну пору доби і водії мають обов’язково реагувати, що попереду є острівець безпеки та зменшувати швидкість”, – каже речниця патрульної поліції ВолиніТакі острівці активно облаштовують і в Луцьку. Завершують роботи якраз на одному з найнебезпечніших перехресть – вулиць Потебні та Львівської.Мешканці міста одноголосно та окремі кермувальники такі засоби заспокоєння руху вітають.Фахівці радять водіям звикати до засобів заспокоєння руху. Відтепер – це державні стандарти організації дорожнього руху. І таких лишень більшатиме.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію