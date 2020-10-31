Заважають чи рятують: що думають волиняни про нові обмежувачі руху на дорогах області. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
Нові обмежувачі швидкості, у тому числі і на волинських дорогах, викликали неоднозначну реакцію у водіїв. Спершу призначення конструкцій посеред дороги взагалі мало хто розумів. Згодом почали нарікати, що їздити стало незручно. Не забарилися і ДТП.
Тож навіщо їх масово почали облаштовувати на дорогах та якими вони мають бути і, головне, заважають чи рятують – у сюжеті 12 каналу.
Волиняни стурбовані безпечністю таких обмежувачів руху, які почали облаштовувати на різних дорогах області. На думку водіїв, особливо багато таких перешкод на дорозі Луцьк-Ковель. Мовляв, після виїзду з міста залізничників “острівців безпеки” наставлено ледь не через кожних півкілометра. Днями поблизу Волі Любитівської із такою конструкцією не розминулася іномарка.
Основне призначення “острівців” – обмеження швидкості автомобілів, розтлумачують автодорожники.
“Ще у 2018 році була прийнята програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху. На в’їздах в населені пункти – це влаштування острівків безпеки, в самих населених пунктах – облаштування острівків безпеки на пішохідних переходах, освітлення, ліквідація місць концентрації ДТП”, – пояснює заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Юрій Ришкевич.
Також їх встановлюють у місцях з інтенсивним рухом та на пішохідних переходах. Острівці безпеки – це світова практика та їх важливо правильно облаштувати. Стандарт: невисокі, з чималим бордюром, металевими стовпчиками, світловідбивними та попереджувальними знаками. Точна висота та ширина розраховується відповідно до категорії дороги.
“Про “острівці безпеки” попереджають знаки, які видно в світлу пору доби, також вони мають світловідбивні елементи, які видно в темну пору доби і водії мають обов’язково реагувати, що попереду є острівець безпеки та зменшувати швидкість”, – каже речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник.
Такі острівці активно облаштовують і в Луцьку. Завершують роботи якраз на одному з найнебезпечніших перехресть – вулиць Потебні та Львівської.
Мешканці міста одноголосно та окремі кермувальники такі засоби заспокоєння руху вітають.
Фахівці радять водіям звикати до засобів заспокоєння руху. Відтепер – це державні стандарти організації дорожнього руху. І таких лишень більшатиме.
Головне фото - ілюстративне
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Тож навіщо їх масово почали облаштовувати на дорогах та якими вони мають бути і, головне, заважають чи рятують – у сюжеті 12 каналу.
Волиняни стурбовані безпечністю таких обмежувачів руху, які почали облаштовувати на різних дорогах області. На думку водіїв, особливо багато таких перешкод на дорозі Луцьк-Ковель. Мовляв, після виїзду з міста залізничників “острівців безпеки” наставлено ледь не через кожних півкілометра. Днями поблизу Волі Любитівської із такою конструкцією не розминулася іномарка.
Основне призначення “острівців” – обмеження швидкості автомобілів, розтлумачують автодорожники.
“Ще у 2018 році була прийнята програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху. На в’їздах в населені пункти – це влаштування острівків безпеки, в самих населених пунктах – облаштування острівків безпеки на пішохідних переходах, освітлення, ліквідація місць концентрації ДТП”, – пояснює заступник начальника Служби автомобільних доріг у Волинській області Юрій Ришкевич.
Також їх встановлюють у місцях з інтенсивним рухом та на пішохідних переходах. Острівці безпеки – це світова практика та їх важливо правильно облаштувати. Стандарт: невисокі, з чималим бордюром, металевими стовпчиками, світловідбивними та попереджувальними знаками. Точна висота та ширина розраховується відповідно до категорії дороги.
“Про “острівці безпеки” попереджають знаки, які видно в світлу пору доби, також вони мають світловідбивні елементи, які видно в темну пору доби і водії мають обов’язково реагувати, що попереду є острівець безпеки та зменшувати швидкість”, – каже речниця патрульної поліції Волині Валентина Мельник.
Такі острівці активно облаштовують і в Луцьку. Завершують роботи якраз на одному з найнебезпечніших перехресть – вулиць Потебні та Львівської.
Мешканці міста одноголосно та окремі кермувальники такі засоби заспокоєння руху вітають.
Фахівці радять водіям звикати до засобів заспокоєння руху. Відтепер – це державні стандарти організації дорожнього руху. І таких лишень більшатиме.
Головне фото - ілюстративне
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