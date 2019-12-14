Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення





Про це інформує Служба автомобільних доріг в області.



Світла на автошляху не буде сьогодні, 8 липня, з 22.00 до 24.00 год.



Водіїв просять бути максимально уважними й обережними.

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