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Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення

Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Повідомляють про тимчасове відключення лінії зовнішнього освітлення на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Струмівка.

Про це інформує Служба автомобільних доріг в області.

Світла на автошляху не буде сьогодні, 8 липня, з 22.00 до 24.00 год.

Водіїв просять бути максимально уважними й обережними.

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Теги: дорога, освітлення
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