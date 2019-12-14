Волинська дорога на кілька годин залишиться без освітлення
Сьогодні, 18:17
Повідомляють про тимчасове відключення лінії зовнішнього освітлення на автомобільній дорозі Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Струмівка.
Про це інформує Служба автомобільних доріг в області.
Світла на автошляху не буде сьогодні, 8 липня, з 22.00 до 24.00 год.
Водіїв просять бути максимально уважними й обережними.
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Про це інформує Служба автомобільних доріг в області.
Світла на автошляху не буде сьогодні, 8 липня, з 22.00 до 24.00 год.
Водіїв просять бути максимально уважними й обережними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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