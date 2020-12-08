Загорання виникло на кухні: подробиці пожежі у луцькій багатоповерхівці
Сьогодні, 16:58
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі дев’ятиповерхівки.
Нагадаємо, що пожежа виникла сьогодні, 8 липня, в обідню пору, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
Так, о 14:42 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Кравчука. Сусіди помітили дим з-під дверей квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки.
О 14:48 до місця виклику прибули рятувальники у складі трьох відділень. Ще до прибуття вогнеборців мешканці сусідніх квартир залишили помешкання. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до помешкання, звідки поширювався дим. З’ясувалося, що пожежа виникла на кухні – горіли речі домашнього вжитку.
0 15:06 рятувальники локалізували горіння, а о 15:16 ліквідували. Потерпілих немає. Причину загорання встановлюють.
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Нагадаємо, що пожежа виникла сьогодні, 8 липня, в обідню пору, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
Так, о 14:42 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Кравчука. Сусіди помітили дим з-під дверей квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки.
О 14:48 до місця виклику прибули рятувальники у складі трьох відділень. Ще до прибуття вогнеборців мешканці сусідніх квартир залишили помешкання. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до помешкання, звідки поширювався дим. З’ясувалося, що пожежа виникла на кухні – горіли речі домашнього вжитку.
0 15:06 рятувальники локалізували горіння, а о 15:16 ліквідували. Потерпілих немає. Причину загорання встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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