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Загорання виникло на кухні: подробиці пожежі у луцькій багатоповерхівці

Загорання виникло на кухні: подробиці пожежі у луцькій багатоповерхівці
У Луцьку рятувальники ліквідували пожежу в квартирі дев’ятиповерхівки.

Нагадаємо, що пожежа виникла сьогодні, 8 липня, в обідню пору, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.

Так, о 14:42 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в багатоквартирному будинку на вулиці Кравчука. Сусіди помітили дим з-під дверей квартири на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки.

О 14:48 до місця виклику прибули рятувальники у складі трьох відділень. Ще до прибуття вогнеборців мешканці сусідніх квартир залишили помешкання. У складі ланки газодимозахисної служби рятувальники увійшли до помешкання, звідки поширювався дим. З’ясувалося, що пожежа виникла на кухні – горіли речі домашнього вжитку.

0 15:06 рятувальники локалізували горіння, а о 15:16 ліквідували. Потерпілих немає. Причину загорання встановлюють.


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Теги: пожежа, багатоповерхівка, подробиці, Луцьк
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