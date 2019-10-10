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Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили

Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили
У зоні операції Об’єднаних сил поблизу Водяного внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.

Ще один боєць отримав кульове поранення, нині його стан здоров’я – задовільний, - про це інформу Штаб ООС у ранковому зведенні.

Зазначається, що протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

З початку доби, 9 липня, на Донбасі зафіксували вже чотири порушення режиму припинення вогню. Сьогодні окупанти застосовували не лише міномети, поблизу Невельського відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм. Втрат з боку підрозділів ООС немає.

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Теги: ООС, Донбас, солдат, смерть, військовий
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