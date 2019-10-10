Втрати в зоні ООС на Донбасі: один військовий загинув, ще одного поранили

У зоні операції Об’єднаних сил поблизу Водяного внаслідок ворожих обстрілів загинув український військовий.Ще один боєць отримав кульове поранення, нині його стан здоров’я – задовільний, - про це інформу Штаб ООС у ранковому зведенні.Зазначається, що протягом минулої доби, 8 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.З початку доби, 9 липня, на Донбасі зафіксували вже чотири порушення режиму припинення вогню. Сьогодні окупанти застосовували не лише міномети, поблизу Невельського відкрили вогонь з артилерії калібру 122 мм. Втрат з боку підрозділів ООС немає.