Топ 5 кращих косметичних олій для зволоження шкіри





Якщо шкіра схильна до висипань, закупорювання пор, варто обирати продукти з натуральним складом для її очищення та насичення вологою. Кунжутна, оливкова, абрикосова олії не тільки інтенсивно зволожують дерму, а й заспокоюють, пом’якшують її, ефективно усувають подразнення.



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П’ять кращих косметичних олій цього літа



Спекотна погода виснажує шкіру і вона втрачає частину головних своїх властивостей та вже не може повноцінно справлятися із захистом організму від механічних і хімічних чинників, ультрафіолетового випромінювання, проникнення мікробів. Щоб швидко відновити її бар’єрні характеристики, для догляду варто використовувати олії (після консультацій із дерматологом).



Не треба забувати і про гігієну, оскільки забруднення також призводять до порушення функцій. Ретельне очищення покрову від шкірного сала (виділяється сальними залозами), пилу, рогових лусочок, попереджає запальні процеси.



Отже, п’ятірка лідерів:



• La Roche-Posay Lipikar Cleansing Oil AP+ – використовується під час водних процедур, підходить для дітей та дорослих, не містить мильних добавок, спирту і парабенів. Засіб ефективний для очищення сухої, дуже сухої та схильної до атопічного дерматиту шкіри. У складі – олія дерева ши та унікальний інгредієнт: Aqua Posae Filiformis з лізатом бактерій Vitreoscilla Filiformis, вирощеним в термальній воді La Roche-Posay.



• Garnier Bio Lavandin – інтенсивно зволожує дерму обличчя, шиї та зони декольте, тонізує, відновлює її. Виготовлена на основі органічної олії лаванди із додаванням жожоба, оливи, вирощених без пестицидів. Є сертифікація ECOCERT. Виробник інформує, що використання крему після процедури із цим продуктом необов’язкове, оскільки епідерміс отримує вологу, вітаміни у потрібному обсязі.



• EZR Clean Beauty Skin Perfection Face Oil – продукт розробила команда нового амбіційного бренду з України. Засіб має омолоджуючий ефект, прискорює оновлення клітин, усуває відчуття сухості, жирності, не містить небезпечних, токсичних компонентів.



• Rougj + Pure Argan Oil – арганова олія добре тонізує шкіру, надає їй здорового кольору, прибирає недосконалості і інтенсивно зволожує. Можна використовувати для тіла, обличчя, волосся. У складі лляна, мигдальна, оливкова олії, сік листя алое.



• Avene Body Huile de Soin – ця олія для тіла відрізняється легкою текстурою, яка дозволяє засобу швидко вбиратися. Максимально дарує відчуття зволоження, перешкоджає появі зморшок, прибирає запалення і дарує здоровий колір обличчя.



Якщо шкіра суха не тільки влітку, потрібно переглянути раціон харчування, питний режим, пройти огляд щодо захворювань, які можуть впливати на якість дерми.

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