вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз

Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко відзвітував про рекорди по кількості Covid-щеплень на цьому тижні та пояснив, що вакцинуватися треба саме зараз через сприятливу епідемічну ситуацію, яка поки складається в країні.

Про це міністр написав у Facebook.

За словами Ляшка, протягом поточного тижня в Україні три дні поспіль робили рекордну кількість щеплень: 7 липня - 104 680, 8 липня - 109 160 та 9 липня - 114 660.

Наразі в Україні зробили щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн осіб.

Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, повністю вакциновані – 1 143 442 громадянина.

"Вже працюють біля 200 центрів масової вакцинації. Звертаюсь до вже вакцинованих та просто відповідальних громадян – подбайте про своїх старших рідних та близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть до найближчого пункту щеплення.

Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтесь цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтесь, щойно у вас буде така можливість", - зазначив міністр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ляшко, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
З усмішками та піснями: у центрі Луцька випускники урочисто отримали медалі. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
Сьогодні, 08:20
На Волині стартувала «Поліська регата».ФОТО
Сьогодні, 06:27
Податок на зайві метри: пояснили скільки з липня українці платитимуть за власні квартири
Сьогодні, 04:33
«Якщо хочеш перемогти то не спиш і їсиш на ходу»: лучани діляться секретами перемоги на екстрим-змаганнях у Горганах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
Хто з волинян у складі Олімпійської збірної поїде у Токіо
Сьогодні, 01:29
Схожі новини
В Україні відкривають центри вакцинації людей з листа очікування в «Дії» В Україні відкривають центри вакцинації людей з листа очікування в «Дії»
15 травень, 21:19
Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19 Папули та температура: назвали побічні ефекти вакцини проти Covid-19
26 лютий, 21:56
Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі Розповіли, як почуваються перші вакциновані від коронавірусу лікарі
24 лютий, 22:46
Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко Безплатне щеплення від коронавірусу зроблять усім охочим, – Ляшко
22 лютий, 02:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз
Сьогодні, 08:20
 0
На Волині стартувала «Поліська регата».ФОТО
Сьогодні, 06:27
 0
Податок на зайві метри: пояснили скільки з липня українці платитимуть за власні квартири
Сьогодні, 04:33
 0
«Якщо хочеш перемогти то не спиш і їсиш на ходу»: лучани діляться секретами перемоги на екстрим-змаганнях у Горганах.ВІДЕО
Сьогодні, 02:02
 0
Хто з волинян у складі Олімпійської збірної поїде у Токіо
Сьогодні, 01:29
 0
Медіа
відео
1/8