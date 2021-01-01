Ляшко пояснив, чому вакцинуватися проти Covid потрібно саме зараз

Міністр охорони здоров’явідзвітував про рекорди по кількості Covid-щеплень на цьому тижні та пояснив, що вакцинуватися треба саме зараз через сприятливу епідемічну ситуацію, яка поки складається в країні.Про це міністр написав у Facebook.За словами Ляшка, протягом поточного тижня в Україні три дні поспіль робили рекордну кількість щеплень: 7 липня - 104 680, 8 липня - 109 160 та 9 липня - 114 660.Наразі в Україні зробили щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) – 1,3 млн, Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech - 1 млн осіб.Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, повністю вакциновані – 1 143 442 громадянина."Вже працюють біля 200 центрів масової вакцинації. Звертаюсь до вже вакцинованих та просто відповідальних громадян – подбайте про своїх старших рідних та близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть до найближчого пункту щеплення.Зараз у нас сприятлива епідситуація. Скористайтесь цим часом до нової хвилі захворювання і вакцинуйтесь, щойно у вас буде така можливість", - зазначив міністр.