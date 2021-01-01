В Україні змінять тариф на електроенергію
Сьогодні, 08:17
З 1 серпня Міністерство енергетики планує запустити в Україні нову модель спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії для населення, у зв’язку з чим зміниться тариф на електрику.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, – повідомляє Уніан.
За словами міністра, в Україні будуть введені диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання. Ціна для різних груп населення буде відрізнятися в залежності від обсягів споживання. Це зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.
Буде кілька категорій:
до 100 кВт-год;
100-300 кВт-год;
300-500 кВт-год;
від 500 кВт-год.
Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год. Зараз тариф для населення встановлений на рівні 1,68 грн/кВат-год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, – повідомляє Уніан.
За словами міністра, в Україні будуть введені диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання. Ціна для різних груп населення буде відрізнятися в залежності від обсягів споживання. Це зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.
Буде кілька категорій:
до 100 кВт-год;
100-300 кВт-год;
300-500 кВт-год;
від 500 кВт-год.
Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год. Зараз тариф для населення встановлений на рівні 1,68 грн/кВат-год.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні змінять тариф на електроенергію
Сьогодні, 08:17
«Розумне» скло, кухня-привид і зона для плейстейшен: чим «начинена» холостяцька квартира у ЖК «StyleUP»*
Сьогодні, 08:00
Боксерка з Любомля виборола бронзу на чемпіонаті Європи
Сьогодні, 06:49