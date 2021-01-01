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В Україні змінять тариф на електроенергію

В Україні змінять тариф на електроенергію
З 1 серпня Міністерство енергетики планує запустити в Україні нову модель спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії для населення, у зв’язку з чим зміниться тариф на електрику.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, – повідомляє Уніан.

За словами міністра, в Україні будуть введені диференційовані тарифи залежно від обсягу споживання. Ціна для різних груп населення буде відрізнятися в залежності від обсягів споживання. Це зроблено з метою встановлення лояльних тарифів для вразливих груп населення.

Буде кілька категорій:

до 100 кВт-год;
100-300 кВт-год;
300-500 кВт-год;
від 500 кВт-год.
Максимальний тариф пропонують встановити на рівні 3,4 грн/кВТ-год. Зараз тариф для населення встановлений на рівні 1,68 грн/кВат-год.

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Теги: тарифи на електрику
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