На Волині урочисто зустрінуть воїнів 14-ї бригади, що повернулися з ООС
Сьогодні, 10:05
Волинян запрошують урочисто зустріти військових 14-ї бригади імені князя Романа Великого, що повернулися з зони ООС.
Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської громади у фейсбуці.
Нагадаємо, військові повернулися на Волинь 12 липня після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.
14 липня о 9:00 усіх жителів громади запрошують на центральну площу міста, аби урочисто привітати Героїв з поверненням додому.
О 8:15 військовослужбовці вирушать з військової частини у напрямку площі Героїв. Колона рухатиметься вулицею Ковельською і орієнтовно о 8:30 зупиняться біля НВК №3, аби покласти квіти до пам’ятних дощок загиблим побратимам. В урочистостях, які відбудуться на площі, візьмуть участь представники міської та районної влади, облдержадміністрації, обласної ради, а також військове керівництво.
У зв’язку із запланованими заходами, водіїв просять оминати вулицю Ковельську у проміжку з 8 до 9-ї ранку.
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Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської громади у фейсбуці.
Нагадаємо, військові повернулися на Волинь 12 липня після 11 місяців, проведених на фронтових рубежах.
14 липня о 9:00 усіх жителів громади запрошують на центральну площу міста, аби урочисто привітати Героїв з поверненням додому.
О 8:15 військовослужбовці вирушать з військової частини у напрямку площі Героїв. Колона рухатиметься вулицею Ковельською і орієнтовно о 8:30 зупиняться біля НВК №3, аби покласти квіти до пам’ятних дощок загиблим побратимам. В урочистостях, які відбудуться на площі, візьмуть участь представники міської та районної влади, облдержадміністрації, обласної ради, а також військове керівництво.
У зв’язку із запланованими заходами, водіїв просять оминати вулицю Ковельську у проміжку з 8 до 9-ї ранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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