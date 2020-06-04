На Волині урочисто зустрінуть воїнів 14-ї бригади, що повернулися з ООС





Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської громади у фейсбуці.



Нагадаємо, військові повернулися на Волинь



14 липня о 9:00 усіх жителів громади запрошують на центральну площу міста, аби урочисто привітати Героїв з поверненням додому.



О 8:15 військовослужбовці вирушать з військової частини у напрямку площі Героїв. Колона рухатиметься вулицею Ковельською і орієнтовно о 8:30 зупиняться біля НВК №3, аби покласти квіти до пам’ятних дощок загиблим побратимам. В урочистостях, які відбудуться на площі, візьмуть участь представники міської та районної влади, облдержадміністрації, обласної ради, а також військове керівництво.



У зв’язку із запланованими заходами, водіїв просять оминати вулицю Ковельську у проміжку з 8 до 9-ї ранку.



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