Синоптик повідомила, коли в Україну на зміну спеці прийдуть дощі

Наразі Україна – одна з найгарячіших у Європі. Проте спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик"Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше", - йдеться у дописі.За її словами, дощів в Україні на завтра, 15 липня, не очікують. Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив.У Києві 15-го липня очікують суху гарячу погоду, максимально +32+34, місцями до +35 градусів.Наталка Діденко зауважує, що найближчий дощ пройде в суботу ввечері, 17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру.