Синоптик повідомила, коли в Україну на зміну спеці прийдуть дощі
Сьогодні, 14:25
Наразі Україна – одна з найгарячіших у Європі. Проте спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше", - йдеться у дописі.
За її словами, дощів в Україні на завтра, 15 липня, не очікують. Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив.
У Києві 15-го липня очікують суху гарячу погоду, максимально +32+34, місцями до +35 градусів.
Наталка Діденко зауважує, що найближчий дощ пройде в суботу ввечері, 17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше", - йдеться у дописі.
За її словами, дощів в Україні на завтра, 15 липня, не очікують. Проте в Карпатах, а ввечері й на крайньому заході, від Волині через Львівщину до Закарпаття, є ймовірність локальних грозових злив.
У Києві 15-го липня очікують суху гарячу погоду, максимально +32+34, місцями до +35 градусів.
Наталка Діденко зауважує, що найближчий дощ пройде в суботу ввечері, 17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру.
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