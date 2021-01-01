Як зробити планування житла та провести електрику: ремонт з «Інвестором». ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
Як швидко та якісно зробити ремонт? Порадами, лайф-хаками та максимумом корисної інформації на цю тему поділяться люди, які знають про цю сферу все.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Керівниця відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Ірина Новосад та засновник студії дизайну "Іsbelab" Дмитро Кохновіч будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.
У першому відео - інформація про те, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".
Керівниця відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Ірина Новосад та засновник студії дизайну "Іsbelab" Дмитро Кохновіч будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.
У першому відео - інформація про те, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.
За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Набережній у Луцьку встановили сучасне LED-освітлення. ФОТО
Сьогодні, 08:13
Як зробити планування житла та провести електрику: ремонт з «Інвестором». ВІДЕО*
Сьогодні, 08:00
У серпні синоптики прогнозують в Україні спеку до 40 градусів
Сьогодні, 07:16
Кому спека дійсно в радість: мешканці Луцького зоопарку насолоджуються погодою. Відео
Сьогодні, 06:34
Україна візьме кредит на €340 млн для відновлення Донбасу
Сьогодні, 04:40