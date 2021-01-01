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Як зробити планування житла та провести електрику: ремонт з «Інвестором». ВІДЕО*

Як зробити планування житла та провести електрику: ремонт з «Інвестором». ВІДЕО*
Як швидко та якісно зробити ремонт? Порадами, лайф-хаками та максимумом корисної інформації на цю тему поділяться люди, які знають про цю сферу все.

Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор".

Керівниця відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" Ірина Новосад та засновник студії дизайну "Іsbelab" Дмитро Кохновіч будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.

У першому відео - інформація про те, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.



За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:
+38 067 543 48 71

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

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Теги: Інвестор, Будівельна компанія, ремонт, відео
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