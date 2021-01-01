Як зробити планування житла та провести електрику: ремонт з «Інвестором». ВІДЕО*





Про це йдеться на сайті



Керівниця відділу продажів Ірина Новосад та засновник студії дизайну "Іsbelab" Дмитро Кохновіч будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.



У першому відео - інформація про те, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.







За детальнішою інформацією звертайтеся до відділу продажів:

+38 067 543 48 71



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як швидко та якісно зробити ремонт? Порадами, лайф-хаками та максимумом корисної інформації на цю тему поділяться люди, які знають про цю сферу все.Про це йдеться на сайті Будівельної компанії "Інвестор". Керівниця відділу продажів Будівельної компанії "Інвестор" та засновник студії дизайну "Іsbelab"будуть розказувати про ремонт під час робіт у власних домівках.У першому відео - інформація про те, як правильно розпланувати простір помешкання та як грамотно організувати розведення електрики.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію