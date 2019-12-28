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Лучанка просить допомогти зібрати кошти на лікування сина, який має вроджену ваду серця

Лучанка просить допомогти зібрати кошти на лікування сина, який має вроджену ваду серця
Лучанка Руслана Прийма звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти у лікуванні сина.

Про це Інформаційному агенству Волинські Новини жінка повідомила особисто.

У її 19-річного сина - вроджена вада серця. Першу операцію хлопцю робили в 2007 році. Зараз йому потрібно встановити кардіостимулятор, який коштує від 75 тисяч гривень.

На жаль, жінка немає таких грошей на операцію, оскільки сама виховує ще одну дитину.

Хлопець постійно приймає ліки, адже має ще й супутні хвороби: у нього проблеми із зором (на одне око бачить тільки на 20%). 9 липня сім'я їздила в Київ, але їм не вистачило коштів на МРТ серця, тому їх відправили назад.

Реквізити для допомоги, Південний Банк:

4029610034219373 (мама, Прийма Руслана),

4029610036144314 (син, Прийма Владислав).

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Теги: допомога, син, вада, серце
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